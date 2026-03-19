Golob napisal pismo, Macron: Je žrtev vmešavanja v volitve

Kot je premier Robert Golob pojasnil ob prihodu na vrh EU, je v sredo zvečer v Bruslju o domnevnem vmešavanju zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v volitve v Sloveniji razpravljal z voditelji Francije Emmanuelom Macronom, Irske Michealom Martinom in Nizozemske Robom Jettnom ter vodstvom liberalne politične skupine Renew. "Na podlagi včerajšnjih posvetovanj smo potem tudi napisali pismo tako predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi kot tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in ju v pismu pozvali, da primer ne samo raziščejo, ampak da na podlagi tega primera tudi Evropa pripravi bolj učinkovit odziv, predvsem preventivno za naprej," je povedal.

Robert Golob in Antonio Costa FOTO: AP

Ocenil je sicer, da "Slovenci v resnici danes ne potrebujemo pomoči Evropske komisije, ker smo imeli to srečo, da smo tuje vmešavanje razkrili pravočasno". Prepričan je, da bodo slovenski volivke in volivci tovrstnim praksam tudi brez pomoči Evrope znali reči ne. Zadevo je komentiral tudi Macron, ki pravi, da je Golob žrtev vpletanja v volitve z dezinformacijami in vmešavanjem tretjih držav. Ob prihodu na vrh EU je še dejal, da bi se morali Evropejci angažirati za zaščito demokracije.

Afera s prisluhi, ki presega meje Slovenije