Slovenija

Golob napisal pismo, Macron: Je žrtev vmešavanja v volitve

Bruselj, 19. 03. 2026 11.30 pred 17 minutami 2 min branja 52

STA D.L.
STA D.L.
Robert Golob

Premier Robert Golob je predsednika Evropskega sveta Antonia Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu pozval, naj EU razišče primer tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in na podlagi tega primera pripravi učinkovitejši odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah unije.

Kot je premier Robert Golob pojasnil ob prihodu na vrh EU, je v sredo zvečer v Bruslju o domnevnem vmešavanju zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v volitve v Sloveniji razpravljal z voditelji Francije Emmanuelom Macronom, Irske Michealom Martinom in Nizozemske Robom Jettnom ter vodstvom liberalne politične skupine Renew.

"Na podlagi včerajšnjih posvetovanj smo potem tudi napisali pismo tako predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi kot tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in ju v pismu pozvali, da primer ne samo raziščejo, ampak da na podlagi tega primera tudi Evropa pripravi bolj učinkovit odziv, predvsem preventivno za naprej," je povedal.

Robert Golob in Antonio Costa
FOTO: AP

Ocenil je sicer, da "Slovenci v resnici danes ne potrebujemo pomoči Evropske komisije, ker smo imeli to srečo, da smo tuje vmešavanje razkrili pravočasno". Prepričan je, da bodo slovenski volivke in volivci tovrstnim praksam tudi brez pomoči Evrope znali reči ne.

Zadevo je komentiral tudi Macron, ki pravi, da je Golob žrtev vpletanja v volitve z dezinformacijami in vmešavanjem tretjih držav. Ob prihodu na vrh EU je še dejal, da bi se morali Evropejci angažirati za zaščito demokracije.

Afera s prisluhi, ki presega meje Slovenije

Golob se je s kolegi iz liberalne politične družine posvetoval, potem ko je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

KOMENTARJI52

frenk7
19. 03. 2026 12.02
Prisluhi nimajo nikakršne teže. Mediji in drugi, ki so nasedli fintam »gansterja Čombe, ki podstavlja pasje bombe«, kot je pobalinskemu vedenju v Mačjem mestu slikovito rekel pesnik Kajetan Kovič, pa naj se usedejo v temen kot in se zazrejo globoko v sebe.
kr en33
19. 03. 2026 12.02
naj raje razisce to razkrinkano korupcijo !!!!!!!!!!!!!
gremnamorje
19. 03. 2026 12.01
Bolj me zanima kaj se bo ugotovilo in kako ukrepalo s tem kar smo izvedeli. Najemamo stevilne tuje svetovalce, strokovnjake, analize, oglase... ne vem zakaj ne bi tudi detektive ali vohune. Naj pojasnijo svoje trditve o korupciji, naj se razisce ali je res ali ne.... in naj se sankcionira, ce je res.
Bučman
19. 03. 2026 12.01
Makron in njegova žena sta za Švarc Pipan.
Gašper15
19. 03. 2026 12.01
Golob joka v Bruslju ker ve da je naredil štalo in izdal ljudi zal je tako. Leve strani je res strah da bojo zgubljali stolčke in miljone v svojih oazah. Če se ljudje res ne zberemo in poiščemo pravo pot smo res samo ovce in ovce bomo vstali.
Uporabnik1804794
19. 03. 2026 12.01
Tuja obveščevalna služba se je vmešala v opravila slovenskih organov pregona in za njih opravila vso delo.
St. Gallen
19. 03. 2026 12.01
Red vam morajo delati tujci, ker sami niste sposobni
berger 2
19. 03. 2026 12.01
Da so izjave v prisluhih lažne, kot piše v članku še nihče ni potrdil. O tem se kar molči ???? Sicer pa, kaj pa prisluhi narejeni o Tamari Vonta, Vukovičevi in kako naj bi Alenka kradla - Tu pa ni tujcev zraven o teh prisluhi se pa sedaj kar molči
tavbix
19. 03. 2026 12.00
Žrtve smo izključno in samo Slovenski državljani, davkoplačevalci!
Julijann
19. 03. 2026 12.00
Kaj bodo Belgijci tudi šli jokat v Bruselj ?
Bučman
19. 03. 2026 12.00
Makron in Robi fanta ,ki se čutita globoko.
MartinezM
19. 03. 2026 12.00
To pa ni vplivanje na volitve, zloraba obveščevalnih agencij za nadzor opozicije, iskanje zaveznikov za razveljavitev veljavnosti volitev na podlagi lažnih agend z namenom prikrivanja korupcije?
Julijann
19. 03. 2026 11.59
Če je v prisluhe vpleten Black Cube, potem so se vmešala v naše neodvisne inštitucije pregona gospodarskega kriminala, ki tako nič ne najdejo. Si pa res dela alibi Golob za primer, če volitve izgubi.
KMET70
19. 03. 2026 11.59
Menda sta Robi in Macron tesna prijatelja
Alergičen na levake
19. 03. 2026 11.59
Makron, levosučni nektofil, je očitno pri Epsteinu povlekel najkrajšo slamico 😁😂🤣 ... Res ni merodajen za izjave o vmešavanju v volitve ... Kako je kaj sprejel zmago Le Pen-ove ?
tornadotex
19. 03. 2026 11.59
Ne se delati pametnega Robi, to ste naslednik baze, ki je l.2014 tik pred volitvami Janšo poslala v zapor, da ni mogel zmagati !! Porazno,pritlehno kako nisko so bili ti ljudje že takrat. Bratuvščkova z pomočjo Jankoviča v ozadju ste zrušili volitve in onemogočili Janšo Vse se vrača ,vse se plača !!
Artechh
19. 03. 2026 11.59
Kako je lahko Janković in 10% vmešavanje v volitve, če je rekel na soočenju da se voli njega ne Jankovića
Castrat
19. 03. 2026 11.59
Hehe....še Orban odleti potem pa bosta lahko z Janezom v Lepeni ribe lovila.
Castrat
19. 03. 2026 12.00
Seveda če Madžari ne bodo Orbana v arest dali.
El pi5tolero
19. 03. 2026 11.59
Haha ma nemoj makron! Slovenija je zrtev koruptivne mafije ki nam vlada in je ugrabila drzavo in so se dali posneti! Evo to je to! Zdej je treba pregnat tiste ki so to obelodanili! Ce vedel da obstajajo firme kot je ta crna kocka bi jaz pa vse moja zlahta napraskal miljon da jih posnamejo bando mafijasko! Lol
Bučman
19. 03. 2026 11.58
Švarc Pipan ,Vesna Vuković, Robi in Makron skupaj z Zoranom za pošteno Slovenijo.
