Golob napisal pismo, Macron: Je žrtev vmešavanja v volitve

Kot je premier Robert Golob pojasnil ob prihodu na vrh EU, je v sredo zvečer v Bruslju o domnevnem vmešavanju zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v volitve v Sloveniji razpravljal z voditelji Francije Emmanuelom Macronom, Irske Michealom Martinom in Nizozemske Robom Jettnom ter vodstvom liberalne politične skupine Renew.
"Na podlagi včerajšnjih posvetovanj smo potem tudi napisali pismo tako predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi kot tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in ju v pismu pozvali, da primer ne samo raziščejo, ampak da na podlagi tega primera tudi Evropa pripravi bolj učinkovit odziv, predvsem preventivno za naprej," je povedal.
Ocenil je sicer, da "Slovenci v resnici danes ne potrebujemo pomoči Evropske komisije, ker smo imeli to srečo, da smo tuje vmešavanje razkrili pravočasno". Prepričan je, da bodo slovenski volivke in volivci tovrstnim praksam tudi brez pomoči Evrope znali reči ne.
Zadevo je komentiral tudi Macron, ki pravi, da je Golob žrtev vpletanja v volitve z dezinformacijami in vmešavanjem tretjih držav. Ob prihodu na vrh EU je še dejal, da bi se morali Evropejci angažirati za zaščito demokracije.
Afera s prisluhi, ki presega meje Slovenije
Golob se je s kolegi iz liberalne politične družine posvetoval, potem ko je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.
Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.