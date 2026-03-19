Slovenija

Golob: Evropa je na pragu velike energetske krize

Bruselj, 19. 03. 2026 13.49 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
STA M.S.
Katarski obrat za zemeljski plin

Evropa je na pragu velike energetske krize, je v luči vojne na Bližnjem vzhodu ob prihodu na zasedanje Evropskega sveta posvaril premier Robert Golob. EU lahko krizo prepreči samo tako, da doseže mir v regiji, je povedal.

"Evropa je na pragu velike energetske krize, ki zna preseči to, kar smo videli v letu 2022, še posebej, če se bodo nadaljevali napadi na plinsko energetsko infrastrukturo," je o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu za Evropo dejal Robert Golob.

"Če se ta vojna razširi in eskalira ter pride do uničenja energetske infrastrukture v regiji – in tja zdaj drvimo – ne obstajajo učinkoviti ukrepi, ki bi zajezili vpliv, ki bi ga to imelo na Evropo," je premier odgovoril na vprašanje o ukrepih, ki bi jih morala Unija sprejeti na področju naraščajočih cen energentov, povezanih z vojno. Edini ukrep, ki bi deloval, je, da doseže mir v regiji, je menil.

Dodal je, da situacija v Iranu, kjer Izrael ob podpori ZDA nadaljuje napade, postaja nevzdržna. Po njegovem mnenju je treba narediti vse, da se "ta nesmiselna vojna čim prej konča". Obsodil je predvsem vojaške operacije Izraela, ki da nima nobenega namena zmanjšati konflikta v regiji.

Kot je še povedal, so bile tudi ZDA žal zapeljane v to vojno, najverjetneje z obljubami o lahki zmagi, pri čemer pa danes vsi vidijo, da lahke zmage nad Iranom ne more biti.

Robert Golob
FOTO: Profimedia

"Pobijanje političnih nasprotnikov v Iranu počasi prehaja v točko, ki smo ji bili priča v Gazi. To, da si ena država dovoli, da lahko pobija politične nasprotnike v drugih državah, je nekaj, nad čemer bi se morali vsi resno zamisliti," je poudaril Golob.

Voditelji članic EU se na današnjem zasedanju v Bruslju, ki poteka v senci vojne v Iranu in njenih posledic za Evropo, osredotočajo predvsem na krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Razpravljali bodo še o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU in nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Ob kosilu pa bodo z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresem govorili o multilateralizmu.

ZD Celje opozarja na lažne obiske na domu

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kumul
19. 03. 2026 15.02
Jaz ne rabim Goloba, da mi to pove. Sledi spodbujanje na moj račun na električni in nuklearni prehod, kjer si bo on in njegova kamarila omastila brke.
M_teoretik
19. 03. 2026 14.59
Venezuela ima največje zaloge na svetu, EU pa caplja med Arabskim polootokom in Rusijo!?
borjac
19. 03. 2026 14.58
Golob: Evropa je na pragu velike energetske krize , za to energetsko krizo so odgovorni Trump , Izrael in neodgovorni vodje močnih Evropskih držav , toliko časa že gledajo vojno stanje , ki ga povzroča Izrael , pa nič ne kritizirajo , proti Trumpu in Izraelu se je postavil samo en človek Sanchez Španija.
M_teoretik
19. 03. 2026 14.55
Ma če smo podpisal sporazum z BRIKSOM, pa Indijo, lahko še z Venezuelo; za pol cene!?
Slovenska pomlad
19. 03. 2026 14.52
Prihaja ogromna energetska in ekonomska kriza.
Uomo 46
19. 03. 2026 14.56
In lakota, saj nimamo več zemlje za pridelavo hrane, je posejana s sončnimk celicami, industrijo, asfaltom itd...
Uomo 46
19. 03. 2026 14.56
In lakota...
M_teoretik
19. 03. 2026 14.50
Če se kdo spozna na energetiko je Golob!?
galeon
19. 03. 2026 14.50
Golobnjak spet blebeta v prazno. Brigaj se zase in skrbi doma za blaginjo. Kaj pa rusi naredijo z ukrajino pa ni tvoj problem. Tvoj problem je lahko samo Ruska nafta. Brez nje boš v krizi še 100 let.
Banion
19. 03. 2026 14.50
kako ste politiki kratkovidni in zaverovani sami vase. Seveda obstatjajo učinkoviti ukrepi za boj s krizo, samo treba bo poleči ušesa in iti do putina, ukrotiti zmedenskega, da ne bo on evropi narekoval kaj lahko in kaj ne sme in poraviti naftovode. Zaradi svojih načel in nesposobnosti dogovarjati se boste pustili trpeti narod ki bo nesporna žrtev najprej energetske in nato gospodarske krize. Vse v en koš in v vodo
M_teoretik
19. 03. 2026 14.49
#Obsodil je predvsem vojaške operacije Izraela# Evo dokaza, da vse kar so povedale posnetki ne drźi. Ker, če bi obstajali kakšni dokazi, bi bil tiho!?
medusa
19. 03. 2026 14.46
Jansa bo vse resil!Pocakmo do ponedeljka!
M_teoretik
19. 03. 2026 14.53
Lahko že prej, če odstopi!?
Uomo 46
19. 03. 2026 14.42
Vsi politi so za k.... To kar se dogaja je vse namerno, saj Izrael upa, da bo tako hitreje prišel mesija...
kr nekdo
19. 03. 2026 14.41
mene pa zanima zakaj vso energijo iz jek prodamo na borzo za več let naprej? A bomo sedaj kak aneks podpisali. Prodamo neki kar sami rabimo in potem mi kupujemo po tržni ceni. Tako, da ne bi še kdo sanjal o kakem JEK2 al pa kaj. Da prodajamo potem energijo ni šans. Če bodo pa slovenski potrošniki imeli ceno elektrike z pozitivno 0 potem ja. Vse drugo drag nateg davkoplačevalcev.
ActiveR
19. 03. 2026 14.38
politične nasprotnike ... težko bi islamistični režim imenoval politični nasprotnik, so vse kaj drugega, kot ljudje iz politike.
Prodanekure
19. 03. 2026 14.37
Predlagam novih 28 sankcij proti Rusiji. Aja pa potrebno je uničiti še vse plinovode/naftovode ki so še delujoči iz Rusije.
kekec9999
19. 03. 2026 14.37
Lepo, da prizna kam so nas pripeljali.
Pajo_36
19. 03. 2026 14.36
Hvala oranžni in Satanjahu, vse za izraelske lobistične interese. Bombardira se vse možne plinske in naftne družbe povsod od Savdske Arabije do Irana, dvakrat ni za rečt, da bo Izrael kako atomsko bombo vrgel na Iran. Hvala ta desni za kaos. res. Vsake 4 leta je že ena kriza, od 2008 naprej same krize. In vi boste govoril proti hipijem, mirovnikom in ostalim, ma do kolen jim ne sežete... Kar se pa tiče naše oskrbe, kje je PR Petrola? Kaj je zdej to fora? A lahko se dobi kake informacije o tem? KAj ima državna zaloga s tem, če pa ne morete zlifrat s kamioni nafte na črpalke? Sej ne gre po luftu, to vem, da je treba imeti posebna dovoljenja in usposabljanje šoferjev, ampak naj vlada pritisne na Petrol...pri nas je vse iz Sermina od tam se nafta vozi po Sloveniji.
Kmecka logika
19. 03. 2026 14.35
Evropa je pripravljena na vse krize...neodstranljiv zamasek so ze izumli s tem bomo resili svet...
golobnadob
19. 03. 2026 14.35
Še dobro da je Robi takšen strokovnjak, da bo Evropo rešil pred njo samo. Prav nihče ni vedel, da bo kriza.
ZMERNI DESNIČAR
19. 03. 2026 14.32
koga briga kaj govori Golob nisi več moj PV izdajalec slovenije se joka na EU pragu potem pa še dvojko dobi
mertseger
19. 03. 2026 14.19
Miru v regiji s podpiranjem Izraela ne bo. In EU nič ne dela na tem, kje so sankcije.
