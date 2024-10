Golob: Evropsko gospodarstvo zaostaja za tekmeci iz ZDA in Kitajske

Srečanja v formatu Med9 so se z izjemo portugalskega premierja Luisa Montenegra udeležili voditelji vseh devetih držav članic neformalne skupine, ki jo poleg Slovenije, Portugalske in gostiteljice sestavljajo še Francija, Italija, Španija, Grčija, Malta in Hrvaška.

Voditelji so se na neformalnem srečanju dotaknili razmer na Bližnjem vzhodu, glede katerih so izrazili zaskrbljenost in pozvali k premirju. Kot je na skupni novinarski konferenci dejal Golob, Slovenija podpira mirovne pobude in tudi poziv francoskega predsednika Emmanuela Macrona k ustavitvi pošiljk orožja, ki se uporablja v Gazi in Libanonu.