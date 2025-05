Golob Gregoriča očitno ne namerava pozvati k odstopu

Gregorič, ki smo ga poklicali, pa o zadevi, kot že pred časom, povsem v svojem slogu: "To je že mimo, a ni?" Da nima česa dodati, tako Gregorič, ki nam je v telefonskem pogovoru vnovič zagotovil, da je bil prokurist formalno, v praksi pa, da že dolga leta ne opravlja nobenih nalog v družinskem podjetju. O pozivih k odstopu in tudi sicer precej ostrih odzivih celo njegovih strankarskih kolegov pa Gregorič zelo na kratko in povedno: "Prijatelji pridejo in prijatelji odidejo. Medtem ko se sovražniki kar naprej nabirajo." In zdi se, da je pri nabiranju, če že ne sovražnikov, pa tistih, njemu manj naklonjenih, Gregorič precej uspešen. V zadevi JEK se je sporekel s svojo šefico lastne poslanske skupine. Sledila je še v Svobodi, zdi se, ne najbolje sprejeta pobuda za obuditev državnozborske skupine prijateljstva z Rusijo.

Zakaj do poziva k odstopu še ni prišlo?

In zakaj poziva k odstopu še nismo slišali? Ker da ni bilo uvedenega postopka. Splošno, četudi obremenilno mnenje, pa premierja Roberta Goloba, ki ima tudi sam na KPK še odprte in neraščiščene zadeve, očitno ni prepričalo. "Glede na informacije, s katerimi razpolagamo v kabinetu predsednika vlade do sedaj, pristojne institucije s pravnomočno odločitvijo niso ugotovile kršitve zakona v navedenem primeru," še pojasnjujejo v kabinetu predsednika vlade in dodajajo, da ta tudi sicer ne more in ne sme posegati v poslančev mandat. Bi se mu odpovedal sam? Kot nam je pojasnil v telefonskem pogovoru, je tudi na to vprašanje že odgovoril. In si s tem v zvezi ne namerava premisliti.