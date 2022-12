'Golob ima polno podporo poslanske skupine Svoboda'

Pozitiven znak pri delu notranje ministrice Tatjane Bobnar po oceni vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca predstavlja tudi takojšnja priprava na odstranitev vseh tehničnih ovir na meji s Hrvaško. Njeno dosedanje delo ocenjujejo kot pozitivno in strokovno, zato "resno obžalujejo", da se s premierjem Robertom Golobom nista uspela dogovoriti in najti skupne rešitve, za zagato, ki se je zgodila v zadnjih dneh.

Poročila o vmešavanju politike v delo Policije, ki ga je od Bobnarjeve in v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava zahteval Golob, Vatovec ni videl, a ga pričakuje čimprej, "da bomo videli tudi argumente nasprotne strani". Po mnenju Levice politika sicer ne bi smela imeti pristojnosti, da bi usmerjala in se vmešavala v delo Policije, in pri tem bodo vztrajali, je dejal. "Upamo, da ne bodo poročila, ki so bila sedaj pripravljena, pokazala nasprotno."

Na notranjem ministrstvu so potrdili, da je Bobnarjeva v pismu predsedniku vlade zapisala, da bo po vrnitvi iz Bruslja podala odstopno izjavo. S tem pa bi postala prva iz obstoječe ministrske ekipe, ki se bo poslovila od vladnega položaja.