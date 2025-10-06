KPK v zadevi Karigador zaznala nasprotje interesov. Golob osnutka še ni videl

KPK je v postopku zoper predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 izdala osnutek ugotovitev. Kot je povedal odvetnik Goloba Stojan Zdolšek, je predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah vlade ni izločil iz glasovanja o imenovanju Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije, "znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov". Na osnutek ugotovitev bosta odgovorila v naslednjih dneh. V Levici pričakujejo, da bo premier zadeve pojasnil, v primeru pravnomočnosti pa "mora vsak funkcionar prevzeti odgovornost". V opoziciji pa pričakujejo, da bo premier Golob držal besedo in odstopil. KPK je sicer spisala tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar.

Golob je s partnerko v Karigadorju brezplačno počitnikoval večkrat. FOTO: Fokus icon-expand

Zdolšek je potrdil, da je prejel osnutek ugotovitev KPK o aferi Karigador, ki smo jo aprila letos razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča. Komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je premier "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov", ker je na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. "Mislim, da njun osebni odnos ni take narave, da bi lahko kakorkoli vplival na objektivnost in transparentnost imenovanja članov zavodov obeh bolnišnic," je poudaril Zdolšek.

Dodal je, da je ta postopek potekal prek javnega razpisa. Poleg tega premier ni sodeloval pri predlaganju kandidatov oziroma list kandidatov, o katerih so potem glasovali na vladi. Zdolšek je še navedel, da je bil Subotič že pred tem imenovanjem v svetu zavoda bolnišnice Celje. "Tudi če premier ne bi glasoval, bi bil rezultat identičen," je povedal. Napovedal je, da bo na osnutek ugotovitev v tem primeru odgovoril v naslednjih sedmih delovnih dneh.

Golobov odvetnik pričakuje tudi, da bo KPK zaradi tega predsedniku vlade izrekla globo, "to bo potrebno izpodbijati na sodišču", drugih sankcij ne pričakuje. Odvetnik poudarja tudi, da Golob ni nikoli zanikal poznanstva s Subotičem, ki je bil tudi med svati na Golobovi poroki v začetku septembra. Kot je za N1 povedal odvetnik, pa Golob v hiši Subotiča ni bil na dopustu.

Maja uvedli preiskavo

KPK je sicer po razkritjih aprila letos uvedla tako imenovani predhodni preizkus, maja pa so uvedli uradno preiskavo. Takrat je Golob v odzivu dejal le, da "glede na ves medijski rompompom na to temo verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve, tudi sam ne." Uvedba postopka zanj ni bila presenečenje, je spomladi še dejal premier.

Zdolšek je sicer v postopku predlagal izločitev članov senata KPK, ki so po mnenju Zdolška "sprejeli sklep, da se postopek uvede na podlagi dokazov, ki bi jih bilo po mojem mnenju treba izločiti, ker so pridobljeni nezakonito". Predlagal je tudi izločitev nekaterih dokazov. KPK je zahtevi zavrnil. Gre za zasebna SMS sporočila, ki "so si jih posamezni ljudje med seboj pošiljali. Mislim, da gre za kršitev 37. člena ustave, ki jamči tajnost pisem in drugih občil. Ta pisma so bila pridobljena na nezakonit način, verjetno s kaznivim dejanjem," zatrjuje odvetnik Goloba. Člen določa tudi, da lahko samo zakon predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstva in nedotakljivost človekove zasebnosti. To je mogoče, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

Stojan Zdolšek, odvetnik Roberta Goloba FOTO: POP TV icon-expand

Po razkritjih je Subotič sicer odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika ljubljanske psihiatrične klinike.

Osnutka ugotovitev v zadevi Bobnar odvetnik še ni prejel

Zdolšek je sicer zanikal, da bi prejel tudi osnutek ugotovitev v zadevi nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo. Zdolšek je pri tem dejal, da so se glede prvega osnutka v tej zadevi že izjasnili, pri čemer so opozorili na kršitve postopka, temeljnih pravic, dejansko stanje in materialno stanje. KPK ni zavrnil njihovih pojasnil, ampak je ponovno odprl postopek, saj je začel s posameznimi preiskovalnimi dejanji.

Golob osnutka še ni videl

Predsednik vlade Robert Golob je ob robu seje DZ medijem v zvezi z osnutkom ugotovitev KPK danes dejal, da "ne more komentirati nečesa, česar ni videl". Seznanjen je, da gre za zadevo Karigador, "kar je nekaj popolnoma drugačnega od zadeve Bobnar". Medije je v zvezi s pojasnili preusmeril k odvetniku in dodal, da bo sam zadevo komentiral, ko se bo s primerom podrobno seznanil.

