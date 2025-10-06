Svetli način
Slovenija

KPK v zadevi Karigador zaznala nasprotje interesov. Golob osnutka še ni videl

Ljubljana, 06. 10. 2025 15.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
N.L. , STA , T.H.
Komentarji
85

KPK je v postopku zoper predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 izdala osnutek ugotovitev. Kot je povedal odvetnik Goloba Stojan Zdolšek, je predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah vlade ni izločil iz glasovanja o imenovanju Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije, "znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov". Na osnutek ugotovitev bosta odgovorila v naslednjih dneh. V Levici pričakujejo, da bo premier zadeve pojasnil, v primeru pravnomočnosti pa "mora vsak funkcionar prevzeti odgovornost". V opoziciji pa pričakujejo, da bo premier Golob držal besedo in odstopil. KPK je sicer spisala tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar.

Golob je s partnerko v Karigadorju brezplačno počitnikoval večkrat.
Golob je s partnerko v Karigadorju brezplačno počitnikoval večkrat. FOTO: Fokus

Zdolšek je potrdil, da je prejel osnutek ugotovitev KPK o aferi Karigador, ki smo jo aprila letos razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

Komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je premier "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov", ker je na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana.

"Mislim, da njun osebni odnos ni take narave, da bi lahko kakorkoli vplival na objektivnost in transparentnost imenovanja članov zavodov obeh bolnišnic," je poudaril Zdolšek.

Preberi še Položaj v zameno za dopust predsedniku vlade Robertu Golobu?

Dodal je, da je ta postopek potekal prek javnega razpisa. Poleg tega premier ni sodeloval pri predlaganju kandidatov oziroma list kandidatov, o katerih so potem glasovali na vladi. Zdolšek je še navedel, da je bil Subotič že pred tem imenovanjem v svetu zavoda bolnišnice Celje. "Tudi če premier ne bi glasoval, bi bil rezultat identičen," je povedal.

Napovedal je, da bo na osnutek ugotovitev v tem primeru odgovoril v naslednjih sedmih delovnih dneh.

Več podrobnosti z odzivom odvetnika Stojana Zdolška v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV. 

Golobov odvetnik pričakuje tudi, da bo KPK zaradi tega predsedniku vlade izrekla globo, "to bo potrebno izpodbijati na sodišču", drugih sankcij ne pričakuje.

Odvetnik poudarja tudi, da Golob ni nikoli zanikal poznanstva s Subotičem, ki je bil tudi med svati na Golobovi poroki v začetku septembra. Kot je za N1 povedal odvetnik, pa Golob v hiši Subotiča ni bil na dopustu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maja uvedli preiskavo

KPK je sicer po razkritjih aprila letos uvedla tako imenovani predhodni preizkus, maja pa so uvedli uradno preiskavo. Takrat je Golob v odzivu dejal le, da "glede na ves medijski rompompom na to temo verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve, tudi sam ne." Uvedba postopka zanj ni bila presenečenje, je spomladi še dejal premier. 

Preberi še Afera Karigador: zoper Goloba uvedena preiskava

Zdolšek je sicer v postopku predlagal izločitev članov senata KPK, ki so po mnenju Zdolška "sprejeli sklep, da se postopek uvede na podlagi dokazov, ki bi jih bilo po mojem mnenju treba izločiti, ker so pridobljeni nezakonito". Predlagal je tudi izločitev nekaterih dokazov. KPK je zahtevi zavrnil. 

Gre za zasebna SMS sporočila, ki "so si jih posamezni ljudje med seboj pošiljali. Mislim, da gre za kršitev 37. člena ustave, ki jamči tajnost pisem in drugih občil. Ta pisma so bila pridobljena na nezakonit način, verjetno s kaznivim dejanjem," zatrjuje odvetnik Goloba.  Člen določa tudi, da lahko samo zakon predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstva in nedotakljivost človekove zasebnosti. To je mogoče, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

Stojan Zdolšek, odvetnik Roberta Goloba
Stojan Zdolšek, odvetnik Roberta Goloba FOTO: POP TV

Po razkritjih je Subotič sicer odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika ljubljanske psihiatrične klinike.

Osnutka ugotovitev v zadevi Bobnar odvetnik še ni prejel

Zdolšek je sicer zanikal, da bi prejel tudi osnutek ugotovitev v zadevi nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar.

Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.

Zdolšek je pri tem dejal, da so se glede prvega osnutka v tej zadevi že izjasnili, pri čemer so opozorili na kršitve postopka, temeljnih pravic, dejansko stanje in materialno stanje. KPK ni zavrnil njihovih pojasnil, ampak je ponovno odprl postopek, saj je začel s posameznimi preiskovalnimi dejanji.

Golob osnutka še ni videl

Predsednik vlade Robert Golob je ob robu seje DZ medijem v zvezi z osnutkom ugotovitev KPK danes dejal, da "ne more komentirati nečesa, česar ni videl". Seznanjen je, da gre za zadevo Karigador, "kar je nekaj popolnoma drugačnega od zadeve Bobnar". Medije je v zvezi s pojasnili preusmeril k odvetniku in dodal, da bo sam zadevo komentiral, ko se bo s primerom podrobno seznanil.

Levica pričakuje pojasnila, Janša: Da vidimo sedaj junaka

V Levici menijo, da morajo organi opraviti svoje delo v okviru nalog in pooblastil, ki jih imajo. Pričakujejo, da bo predsednik vlade pojasnil zadeve v odzivu KPK. "V primeru pravnomočnosti pa, kot vedno, poudarjamo, da mora vsak funkcionar sprejeti odgovornost," so zapisali za STA.

"Potrjuje se pravilo, da nobeno kosilo ni zastonj," pa je glede zadeve Karigador dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Ta "prijateljska naveza" je bila po njeni oceni kratkega veka in uporabljena za to, da je nekdo pridobil vpliv.

"Sama sem bila ves čas prepričana in vsak dan vladanja Roberta Goloba vse bolj, da se je dejansko spozabil in posegel tja, kamor ne bi smel, torej v kadrovanje v policiji," je o postopku, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo dejala Čadonič Špelič. Meni, da je zelo nevarno, če tak način delovanja najvišjega politika ne bo ostal kaznovan.

Glede na Golobovo izjavo pred preteklimi volitvami, da bi kot premier odstopil, če bi KPK pri njem ugotovil kršenje integritete, pa bomo po besedah Čadonič Špelič "zdaj videli, koliko je mož beseda".

V SDS zadeve niso želeli komentirati. Je pa predsednik SDS Janez Janša na X delil posnetek zgoraj omenjene Golobove predvolilne zaveze in pripisal: "Da vidimo sedaj junaka."

Robert Golob Tomaž Subotič KPK Karigador nasprotje interesov
Naslednji članek

Prihaja otoplitev: sneg se bo talil, možni tudi kložasti plazovi

Naslednji članek

ZZZS zavrnil zdravljenje šestletnika z redko boleznijo, zdaj pozivi k povračilu stroškov zdravila

KOMENTARJI (85)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
06. 10. 2025 17.17
+1
če pa si je njegova trenutna žena Tina, zaželela mirni oddih v prelepi zasebni vili, kaj je tu spornega, če ugodiš bodoči ženi.
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
06. 10. 2025 17.17
To je pa res bedarija brez primere...10 dni na hrvaškem, lol... ta KPK res nima bolj pametnega dela.🤮
ODGOVORI
0 0
HolopjeHitler
06. 10. 2025 17.14
+4
Še nekaj mesecev in ločenka Tina bo nova miljonarka. Konec koncev oba s premierjem obožujeta hrenovke tako, da bo razlog ločitve izjemno lahko dokazati.
ODGOVORI
4 0
Castrum
06. 10. 2025 17.10
+3
Ampak moramo se odgovorno vprašati - ali gre tu za originalnega Roberta ali pa za romunskega ukradenega klona ?
ODGOVORI
4 1
HolopjeHitler
06. 10. 2025 17.14
+1
Pa kako so klonirali ravno njega? Izmed 7 milijard ljudi, prav njega? Pernati letiiiiiii, vlada propadaaaaaaaaaa!!!!
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
06. 10. 2025 17.10
+3
nek nikakor se ne morem izgubiti občutka da so nas hrvati prehiteli in za vse je kriva ta vlada z nesposobnim in koruptivnem golobu mačedu
ODGOVORI
4 1
vrtnar _
06. 10. 2025 17.11
+3
ne gre toliko da so nas hrvati prehiteli ampak mi smo nazadovali in zato je kriva ta vlada in golob
ODGOVORI
4 1
HolopjeHitler
06. 10. 2025 17.09
+6
Gotof je! Skrajno nacistično levico počasi a zanesljivo pobira satan. 2026 - denacifikacija!
ODGOVORI
7 1
Castrum
06. 10. 2025 17.08
+5
V samo treh letih je naredil toliko kažinov kot Milan v 60 letih....ups..
ODGOVORI
6 1
vrtnar _
06. 10. 2025 17.06
+8
tri leta mu ni mogel nobeden do živega, končno zmanjkalo sreče
ODGOVORI
8 0
HolopjeHitler
06. 10. 2025 17.09
+4
Stari lopov bo kmalu izgubil še milijone, ki jih bo pobasala ločena...
ODGOVORI
4 0
kryptix
06. 10. 2025 17.05
+5
Kje je članek o Franciji? Če bi bil Janez predsednik vlade bi bila Francija prva novica kao poglejte kako se to dela...
ODGOVORI
5 0
HolopjeHitler
06. 10. 2025 17.10
+2
Janez ni imel nobnega vpliva na novinarje, za razliko od nacista, ki je vzpostavil pravi nacistični imperij. Irena Joveva - simbol nacistične aktivistke, sužnje skrajno leve politike.
ODGOVORI
2 0
kryptix
06. 10. 2025 17.14
+2
Sej to govorim. Ob Robiju lahko vse EU vlade padejo pa ne bo članka Ker bi škodilo Robiju.
ODGOVORI
2 0
vrtnar _
06. 10. 2025 17.05
+9
čim prej v čuzo z njim
ODGOVORI
9 0
NoviceResnice
06. 10. 2025 17.05
+1
Greš kot xxly v banko in odpreš račun na ime npr. Robert Holob in pač gor neki.položiš......in pol pol Slovenije temu verjame....
ODGOVORI
1 0
boslo
06. 10. 2025 17.06
+2
Govoriš o romunskem Robiju?
ODGOVORI
2 0
kryptix
06. 10. 2025 17.09
+1
Grof robi
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
06. 10. 2025 17.04
+4
Bolje, da so tiho in Pernati in komisija, ne od enih ne od drugega nobrne koristi, samo sprenevedanje in "ugotavljanje", da se pasejo po uradu! Ne poznam še epiloga, ko bi kdo za kaj odgovarjal.
ODGOVORI
4 0
Minifa
06. 10. 2025 17.04
+4
Baraba ni da ni..
ODGOVORI
4 0
plejadanka
06. 10. 2025 17.02
+3
Ups...A jim je pticek odletel izpod nadzora?!-😎
ODGOVORI
3 0
Jože Biščak
06. 10. 2025 16.57
abc12345667
ODGOVORI
0 0
petka5
06. 10. 2025 16.53
-8
To z dopusti je pa men cist mimo totslno oprostite... ce nustw jansw preganjal in nic rekl, ko je firmi svohe ga brata dodelil posel, pa tonin firmi svoje mame... pa kpk cist tiho, tukaj pa se problematizira kot korupcijo to, da je nekdo dal svoj privat vikend zaston... kaj ma to veze z drzavo zaboga...
ODGOVORI
1 9
boslo
06. 10. 2025 16.54
+10
Ne zavajat, koruptiven je kot vsi politiki
ODGOVORI
10 0
Groucho Marx
06. 10. 2025 16.58
+7
Zastonj v zamenjavo za nekaj vplivnih položajev. Vidiš, kako lewaci spregledate tisto, kar vam ne diši.
ODGOVORI
7 0
enapi
06. 10. 2025 16.51
-9
Še en mandat in bo janšizem le še bled spomin.
ODGOVORI
4 13
boslo
06. 10. 2025 16.52
+9
Zakaj podpiraš korupcijo?
ODGOVORI
9 0
Groucho Marx
06. 10. 2025 16.59
+7
Nikar ne skrbi, enapi. Nič hudega ti ne bo v janšizmu. Edinole delat boš pa moral.
ODGOVORI
7 0
Perovskia
06. 10. 2025 16.59
+7
Se 1 mandat, pa ri ne bos vec sociale dobil. Bos pa placal davk na nepremicnino
ODGOVORI
7 0
JApajaDAja
06. 10. 2025 16.50
+5
musar v albaniji na shodu bb...."za tango sta potrebna dva"....milanovič se ne strinja....več-index hr.
ODGOVORI
5 0
boslo
06. 10. 2025 16.50
+7
Še vedno pravite, da ni koruptiven?
ODGOVORI
7 0
Kr0ujem
06. 10. 2025 16.47
+12
Ta ma res enga šmira za nohti.vse enkrat pride na plano
ODGOVORI
12 0
