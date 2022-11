Golob in Bešič Loredan bosta obiskala UKC

Robert Golob in Danijel Bešič Loredan se bosta danes seznanila z aktualnimi razmerami na Onkološkem inštitutu Ljubljana in UKC. Tam se spopadajo s številnimi težavami. Med drugim s preobremenjenostjo, saj nimajo dovolj urgentnih bolnikov. Kot smo poročali, imajo tam le 20 urgentnih zdravnikov, potrebovali pa bi jih vsaj 70. Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Jankovič sta se pred kratkim zavezala za združitev njihove splošne nujne medicinske pomoči s kirurško urgenco UKC Ljubljana.