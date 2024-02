Golob in Fajonova 'niti besede' o usodi Švarc Pipanove

"O tem sva se dosti pogovarjala včeraj," je dopoldne ob prihodu na vrh zasedanja voditeljev EU Robert Golob odgovoril na vprašanje o tem, ali sta s Tanjo Fajon na poti v Bruselj že prišla do dogovora o usodi ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan , ki se ji položaj izmika zaradi očitkov o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.

"Ministrica za pravosodje ni kdorkoli in njena zgodba bistveno presega zgodbo ene ministrice," je izpostavil. Njene obtožbe so namreč zelo resne, njegova dolžnost pa je, da kot predsednik vlade o njih dobi odziv koalicijske partnerice, ali so resnične, na drugi strani pa, da jih ministrica podkrepi z dokazili, je ponovil.

Švarc Pipan in predstavniki SD so se v minulih dneh sicer že soočili tudi v njegovi prisotnosti. "In moram reči, da je bilo kar zoprno," je dejal.

Ministrica za pravosodje je v sredo dejala, da prevzema objektivno odgovornost za nakup stavbe, a če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale. Dodala je, da se vse bolj kaže, da gre pri nakupu sodne stavbe na Litijski za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije s strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Gre za posamezne uradnike ministrstva, kot tudi člane stranke SD, je dodala.