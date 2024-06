Golob in Han na kongresu, Pirc Musarjeva bo nagovorila slovensko skupnost

Golob in Han se bosta danes sestala z bavarskim ministrskim predsednikom Markusom Söderjem, s katerim bodo razpravljali predvsem o nadgradnji dvostranskih odnosov in aktualnih evropskih temah, so sporočili iz premierjevega kabineta.

"Nadaljnja krepitev medsebojne blagovne menjave in naložbenih aktivnosti bavarskega gospodarstva v Sloveniji je v našem interesu," so ob tem zapisali v kabinetu in dodali, da bo v tem okviru še posebej izpostavljena možnost sodelovanja na področjih avtomobilske industrije, vodikovih tehnologij, znanosti in inovacij.

Golob in Han bosta nagovorila tudi zbrane na poslovno-investicijskem kongresu Invest and Connect: Slovenian Bussiness Pitch. Dogodka se bodo udeležili predstavniki več kot 100 slovenskih podjetij, udeležbo pa so napovedali tudi številni nemški gospodarstveniki in bavarski gospodarski minister Hubert Aiwanger.

Kongres bo med drugim gostil tudi tri panele, in sicer o priložnostih in izzivih slovensko-nemškega gospodarskega sodelovanja, o skupnih projektih na področju visokih tehnologij in o avtomobilski industriji, ki je ključen del sodelovanja med gospodarstvoma.

Slovenija je, kot so zapisali v Golobovem kabinetu, prepoznala potencial, ki ga udeležba slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu prinaša na gospodarskem področju, saj sta šport in gospodarstvo tesno povezana na več načinov.

V Münchnu bo že danes tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo slavnostna govornica na sprejemu za slovensko skupnost ob dnevu državnosti Slovenije. V četrtek si bo nato skupaj z Golobom, Hanom in zunanjo ministrico Tanjo Fajon ogledala nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo.