Golob in Janković s skokom v bazen odprla kopališče Vevče

V notranjih prostorih kopališča so uredili 25-metrski pokriti bazen z dvižnim dnom, večnamensko športno dvorano, velnes prostore s finsko, turško in infrardečo savno, prostore za sprostitev in gostinski lokal s teraso. Zunanji del pa obsega 50-metrski bazen, manjši bazen in čofotalnik, igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis in otroško igrišče. Uredili so tudi nabrežje Ljubljanice.

Na odprtju kopališča sta v družbi trenutno najboljše slovenske plavalke in olimpijke Neže Klančar v bazen med prvimi skočila in zaplavala tudi Golob in Janković.