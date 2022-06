PRENOS V ŽIVO: Golob in Kosova tudi o kandidaturi za predsednico države

Premier in predsednik stranke Gibanja Svoboda Robert Golob ocenjuje, da je najboljša kandidatka za mesto predsednice države podpredsednica stranke Marta Kos. A končno odločitev o kandidatu morata sicer sprejeti izvršni odbor in svet stranke. Po pričakovanjih Goloba bosta oba organa o tem odločila v kratkem, najverjetneje do začetka naslednjega tedna.