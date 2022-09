Golob in Macron v Elizejski palači tudi o cenah elektrike

To je sicer ta teden napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko so pozivi k ukrepanju v zadnjih dneh postali vse glasnejši. Ta teden se jim je pridružil tudi Golob. Za reformo se že dlje časa zavzema tudi Macron.

Poleg tega, bosta med drugim razpravljala o potrebni reformi zasnove delovanja trga elektrike na evropski ravni, so sporočili iz urada francoskega predsednika.

Predsednik slovenske vlade Robert Golob in predsednik Francije Emmanuel Macron bosta delila poglede na aktualne razmere na področju energetike, predvsem glede povišanja cen na trgu elektrike v zadnjem času, ter o investicijah v zeleni prehod.

Govorila bosta še o vojni v Ukrajini in skupnih naporih za podporo Kijevu na vojaškem, humanitarnem in gospodarskem področju. Beseda bo tekla še o posledicah ruske agresije na ves svet, so napovedali v Macronovem uradu.

Pomembna tema pogovora francoskega predsednika in slovenskega premierja bo tudi Zahodni Balkan oziroma širitev unije na države v regiji. Slovenija poudarja, da je - sploh v luči ruske agresije na Ukrajino - treba izpolniti obljube in države v regiji vključiti v unijo, saj ji v nasprotnem primeru grozi destabilizacija. Francija je sicer med bolj zadržanimi v uniji glede širitve.