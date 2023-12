Golob in Macron enotna: Ukrajino bomo podpirali tako dolgo, kot bo treba

Državi sta "odločeni podpirati Ukrajino tako dolgo, kot bo treba, na vojaškem, gospodarskem, humanitarnem in diplomatskem področju, saj gre za našo skupno evropsko varnost in spoštovanje mednarodnega reda, ki temelji na pravu in skupnih vrednotah", je dejal Macron in pred vrhom EU voditelje pozval, naj potrdijo "celovito in trajno podporo Ukrajini".

"Čas je, da odlične politične odnose nadgradimo tudi z gospodarskim sodelovanjem in povečanjem francoskih investicij v Sloveniji," je dejal Golob. "Odnosi med državama so odlični, tako politično kot kulturno. Pričakujemo pa tudi velike korake v gospodarskem razvoju. Veselim se sodelovanja na področju logistike, avtomobilske in vesoljske industrije ter energetike, saj vem, da imata Slovenija in Francija ogromno skupnega."