Golob in Merz za uporabo zamrznjenih ruskih sredstev, Belgija nasprotuje

Kot enega od možnih načinov za krepitev pritiska na Rusijo za končanje vojne sta voditelja izpostavila uporabo zamrznjenih ruskih sredstev. Po mnenju Merza mora biti vsakršna odločitev o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev sprejeta znotraj EU.

Nemški kancler Friedrich Merz je medtem dejal, da si Ukrajinci, Američani in Evropejci želimo, da se vojna v Ukrajini čim prej konča. "Strinjala sva se, da neuravnovešen mirovni načrt ne bo prinesel dolgoročnega miru. (...) Vse, kar zadeva Nato in Evropo, zahteva tudi naše soglasje," je še povedal Merz.

"Do miru v Ukrajini ne more priti brez Ukrajine in še manj brez Evropejcev. Prepričan sem, da je pristop, ki se je oblikoval v zadnjem tednu in bil potrjen ta teden tudi v koaliciji voljnih (...) pravilen. To je lahko odličen temelj za to, da bomo začeli (...) z rusko stranjo konkretne pogovore," je na novinarski konferenci v Berlinu povedal Robert Golob .

Tudi Golob je poudaril, da Slovenija razume pozicijo Belgije in njena pričakovanja po jamstvih v primeru, ko se ta sredstva uporabijo. "Na drugi strani je res, da so ravno zamrznjena sredstva tisto najmočnejše orodje, ki ga ima Evropa v rokah in ki bi ga morala uporabiti z enim samim namenom, da z njim doseže mir v Ukrajini," je poudaril.

"Tu moramo narediti korak naprej, da bomo lahko imeli vzvod, da Moskvo spravimo za pogajalsko mizo," je nadaljeval in dodal, da gre pri tem vprašanju za varnost Evrope. V luči tega si želi, da bi glede uporabe zamrznjenih sredstev našli skupno rešitev znotraj EU. "Razumem pomisleke (Belgije) (...), ampak tudi mi imamo dobre argumente za to, da dosežemo skupni cilj, da izvršimo čim močnejši pritisk na Rusijo, da se ta vojna zaključi," je dodal Merz.

Belgijski premier Bart de Wever je v pismu Evropski komisiji še zaostril nasprotovanje uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Kijevu. Zapisal je, da bi to lahko ogrozilo prizadevanja za mir v Ukrajini. V Bruslju so potrdili, da so prejeli pismo, in napovedali objavo predloga pravne podlage za posojilo v prihodnjih dneh.

De Wever je v četrtek ponovno in še odločneje kot prej izrazil nasprotovanje načrtu Evropske komisije, da bi za podporo Ukrajini uporabila okoli 140 milijard evrov ruskih sredstev, zamrznjenih v okviru evropskih sankcij, ki jih večinoma hrani družba s sedežem v Belgiji Euroclear.

Belgijski premier je napisal ostro pismo predsednici komisije Ursuli von der Leyen, v katerem je izrazil skrbi glede načrta, poročata portal Politico in francoska tiskovna agencija AFP, ki sta danes pridobila vpogled v pismo.

Osnutek, predstavljen pred nekaj meseci, je predvideval, da bi se EU pri Euroclearu zadolžila za 140 milijard evrov in denar posodila Ukrajini. Novo posojilo bi izplačevali glede na ukrajinske potrebe po obrokih, Ukrajina pa bi ga vrnila šele, ko bi ji Rusija poplačala vojno škodo. Za odplačilo posojila bi tako uporabila ruske reparacije.

Belgijski premier je v pismu znova zahteval razdelitev tveganja med državami članicami unije. "Nikoli ne bom zavezal Belgije k temu, da bi sama nosila tveganja in izpostavljenost," je zapisal. Dodal je, da bo z načrtom soglašal le, če bodo preostale članice EU na vrhu EU 18. decembra podale zavezujoča poroštva za posojilo.

De Wever je dodal, da bi lahko uporaba ruskega premoženja ogrozila tudi pogajanja o koncu vojne v Ukrajini, ki so po objavi ameriškega načrta za mir v zadnjem tednu dobila nov zagon.

Prvotno objavljeni načrt v 28 točkah, ki so ga po pogajanjih med predstavniki ZDA, Ukrajine in Evrope že nekoliko prilagodili, je omenjal tudi sprostitev zamrznjenih ruskih sredstev v Evropi, pri čemer bi se ta delno porabila za projekte pod vodstvom ZDA za obnovo in naložbe v Ukrajini.

Zagovorniki načrta komisije zato trdijo, da ga je treba potrditi čim prej, sicer bo Evropa izgubila nadzor nad zamrznjenim ruskim premoženjem. Nasprotniki na čelu z belgijskim premierjem pa vztrajajo pri previdnosti in pri stališču, da s takšnimi potezami ne gre hiteti.

Evropski uradniki so po navedbah AFP zagotovili Belgiji, da so tveganja za uspešno pravno izpodbijanje zakonitosti uporabe ruskih sredstev majhne. De Wever pa je odgovoril s prispodobo letalske nesreče: "Letala so najvarnejši način prevoza in verjetnost nesreče je majhna, vendar so posledice katastrofalne."

Na komisiji so danes potrdili, da so prejeli pismo belgijskega premierja. Ob tem so zagotovili, da v sodelovanju s članicami, vključno z Belgijo, nadaljujejo intenzivno delo glede nadaljnje finančne podpore Ukrajini.

Tiskovna predstavnica komisije Paula Pinho je poudarila, da si bodo pri pripravi predloga pravne podlage za nadaljnjo podporo Kijevu prizadevali, da bodo belgijske skrbi ustrezno naslovljene. Predlog nameravajo predstaviti v prihodnjih dneh, je napovedala.