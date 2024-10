Novela zakona: Golob in ministrica prisluhnila Zdravniški zbornici

Čeprav jih veseli začetek pogovorov z vladno stranjo, na zbornici še vedno menijo, da je zakon v obstoječi obliki treba umakniti ali pa ga popraviti ob upoštevanju njihovih predlogov in pripomb. V nasprotnem primeru bi novela ob uveljavitvi prinesla nekatere škodljive posledice, je po sestanku s predsednikom vlade in predstavniki ministrstva za zdravje medijem povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Opozorila je, da predlog novele, ki predvideva določene omejitve, ne bi povečal števila zdravstvenih storitev in skrajšal čakalnih dob. Omejevanje bi po njenih besedah prineslo negativne posledice, če sočasno ne bo rešitve za druge težave v zdravstvu. Med njimi je izpostavila vodenje in organizacijo javnih zdravstvenih zavodov, plačevanje zdravstvenih storitev in delovne razmere.

Na ministrstvu so z določenim delom pripomb zdravniške zbornice zelo zadovoljni, ker so zelo uporabne, je povedala v. d. generalne direktorice direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar. Meni, da imajo tako na ministrstvu za zdravje kot na zdravniški zbornici isti cilj - ohranitev močnega javnega zdravstva. Je pa poudarila, da so izhodišča za pripravo predloga novele jasna in od njih ne bodo odstopili.

Na vprašanje, zakaj so se po zaključku javne razprave sestali prav z zdravniško zbornico, pa je odgovorila, da je bila zbornica edina, ki je zahtevala umik predloga novele. "Zdravniki so vendarle nosilci zdravstvene dejavnosti in kakorkoli že, brez zdravnikov in brez njihovega sodelovanja sistema ne moremo urejati in izboljševati," je poudarila.

Z zdravniške zbornice so pred dnevi posredovali tudi izjavo pravnika Rajka Pirnata, ki meni, da novela vsebuje številne prepovedi, omejitve in posege v ustavne pravice zdravstvenih delavcev. To po njegovem prepričanju odpira vprašanja o ustavnosti zakona. Humar je danes dejala, da je njegovo pravno mnenje težko komentirati, saj da ne ve, na čem temelji. Je pa poudarila, da bodo pri pripravi končne različice novele sodelovali z "največjimi pravnimi strokovnjaki".

Na ministrstvu načrtujejo, da bodo predlog novele dopolnili in spremenili v 14 dneh, nato pa opravili ponovno usklajevanje s koalicijo. "Naša želja je še vedno, da bi bila novela v parlamentu do konca novembra," je napovedala.

Predlog novele med drugim predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnike na samoplačniškem trgu. Ob tem bodo po napovedih zdravstvene delavce skušali motivirati, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu.