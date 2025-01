Nagovor diplomatom: pozivi k vključujoči politiki in razvojni viziji

"Za nami je naporno leto," je poudaril predsednik vlade. V govoru se je dotaknil tudi aktivnosti Slovenije v Varnostnemu svetu Združenih narodov. "To predsedovanje je bilo predvsem v znamenju treh kriz, treh vojn, treh katastrof človeštva. Katastrofe v Ukrajini, v Gazi in v Sudanu. Ob tem bi rad prižgal žarek upanja, saj resnično verjamem, da bomo v naslednjih dneh mogoče končno dočakali zaustavitev nečloveških ravnanj izraelske vojske v Gazi in dočakali podpis premirja."

Po njegovem mnenju je letos v prihodnjih tednih in mesecih enkratna priložnost, da se konča ruska agresija na Ukrajino. Dodal je, da v tem mandatu Evropske komisije računa tudi na širitev EU za vsaj dve ali tri države jugovzhodne regije.

Predsednica republike pa je dejala, da v leto 2025 vstopamo z dediščino volitev, na katerih so zmagali populisti, vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, podnebne krize ter čedalje večjega prepada med revnimi in bogatimi.

"Če se bodo uresničile napovedi o carinski vojni, bo ta prizadela ves svet," je opozorila Pirc Musar. Omenila je tudi zviševanje izdatkov za obrambo, ki se mu ne bo mogoče izogniti, utegne pa ogroziti razvoj drugih javnih storitev.