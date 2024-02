Golob in Pirc Musarjeva s tujimi diplomati o preteklih izzivih in solidarnosti

Članom diplomatskega zbora in njihovim državam se je zahvalila za solidarnost ob lanski ujmi v Sloveniji. "Prijateljstva, ki so se spletla ob gradnji porušenih mostov, krepijo mostove med našimi državami ," je dejala. Zahvalila se je za podporo ob lanski izvolitvi slovenske sodnice Beti Hohler za novo članico Mednarodnega kazenskega sodišča.

Menila je še, da svet zaradi prepletenosti in zapletenosti kriz potrebuje učinkovite Združene narode, da se bo lahko hitreje odzival na svetovne izzive. Pri tem je omenila, da je bila Slovenija lani izbrana za novo članico Varnostnega sveta ZN. "Dali ste nam velikih 153 glasov in vašo podporo smo sprejeli z veliko odgovornostjo. Z vami želimo tvorno sodelovati ," je sporočila diplomatom.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na sprejemu ob začetku novega leta poudarila, da minulo leto ni bilo spodbudno. Omenila je glavne težave, od vojn in konfliktov po svetu, preko posledic podnebnih sprememb, ter izzive. Med njimi so vzpostavitev globalnih pravil glede etične rabe umetne inteligence, boj proti dezinformacijam in migracije.

Leto 2024 bi moralo biti po mnenju Pirc Musarjeve leto diplomacije, mediacije ter iskanja poti za mirno reševanje vojn in konfliktov, države pa bi se morale bojevati le na športnih igriščih na olimpijskih igrah v Parizu. "Naj bo leto 2024 leto aktivizma: za več človečnosti, za več sodelovanja in predvsem za več pravičnosti. In za več Evrope. Za večjo Evropo ," je še pozvala. V angleščini je diplomate pozvala k nadaljnjemu sodelovanju za boljši svet.

"Leto, ki je za nami, je bilo naporno, bilo je zahtevno leto, in žal tudi krvavo leto," pa je poudaril premier Robert Golob. Med dosežki Slovenije v svetu in doma je omenil spopadanje z rastjo cen, reforme ter dejavnost Slovenije na Zahodnem Balkanu.

Poudaril je, da se je ob katastrofalnih poplavah izkazala solidarnost, tudi na mednarodni ravni. "Odzvali so se sosedje, odzvala se je EU in celo Ukrajina, ki je v vojni," je dejal in se še posebej zahvalil slednji.

Golob je še dejal, da je Slovenija v preteklem letu doživljala ene večjih uspehov na mednarodnem parketu, za vrhunec pa označil izvolitev za nestalno članico VS ZN. "Prepričan sem, da bo Slovenija to svojo funkcijo in zaupanje, ki ga je dobila, znala upravičiti," je dejal. Napovedal je, da bo dala poudarek podnebnim politikam, osrednja tema pa bo iskanje miru v Ukrajini, Afriki in na Bližnjem vzhodu.

"Ravno iskanje formule za trajni mir na Bližnjem vzhodu je tista točka, za katero verjamem, da si bo slovenska diplomacija v VS ZN v letošnjem letu najbolj prizadevala. In verjamem, da nam boste vi vsi in tudi vaše države pri tem ne le prisluhnili, ampak pomagali, da najdemo rešitev, ki bo vzdržala težo časa," je dejal diplomatskemu zboru.

Doajen diplomatskega zbora, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji Jean-Marie Speich, je v imenu diplomatov, akreditiranih v Sloveniji, med lanskimi dogodki, pomembnimi za Slovenijo, izpostavil uničujoče poplave avgusta lani, ki so "sprožile nepredstavljivo solidarnost in enotnost". "Diplomatski zbor je dojel, da je dobrota v DNK vaše države."

V imenu diplomatskega zbora je čestital Sloveniji za 153 glasov na glasovanju za nestalno članico VS ZN, kar po njegovih besedah kaže, da država v svetu uživa ugled in visoko zaupanje. Kot tretjo točko pa je omenil sprejetje ljubljansko-haaške konvencije, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov in k sprejetju katere je pomembno prispevala Slovenija.