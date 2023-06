Golob in Plenković skupaj s falconom v Moldavijo

"Hvala slovenskemu predsedniku vlade Robertu Golobu za gesto. Skupaj smo odpotovali na vrh Evropske politične skupnosti v Moldaviji, kjer bomo razpravljali o političnih in varnostnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, in potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini," je ob fotografiji s slovenskim premierjem Robertom Golobom zapisal njegov hrvaški kolega Andrej Plenković . Dodal je, da se s tovrstnimi potovanji gradijo dobri sosedski in prijateljski odnosi.

Voditelji 27 članic EU, 20 drugih evropskih držav in predsedniki vseh treh osrednjih institucij EU naj bi se na današnjih pogovorih v Moldaviji po napovedih osredotočili na mir in varnost, energetsko odpornost in zeleni prehod ter povezljivost v Evropi. Pomemben del razprave bo zaznamovala vojna v Ukrajini in z njo povezana energetska kriza v Evropi.

Skupna potovanja politikov sicer niso nič novega. Zaradi tehničnih težav falcona je namreč v začetku maja predsednica republike Nataša Pirc Musar po kronanju Karla III. iz Londona domov odpotovala s slovaškim vladnim letalom. Letela je do Bratislave, iz slovaškega glavnega mesta pa je se je nato v Ljubljano peljala z avtomobilom.