Golob in Sanchez izraelskega premierja pozvala k ustavitvi masakra v Gazi

Predsednik vlade Golob in njegov španski kolega Sánchez sta ob obletnici priznanja Palestine v izjavi za medije pozvala k takojšnjemu končanju humanitarne katastrofe na območju Gaze in spoštovanju mednarodnega prava. Vlado premierja Netanjahuja pa sta pozvala, naj ustavi masaker v Gazi. Poudarila sta tudi, da Slovenija in Španija ob ruski invaziji podpirata Ukrajino ter se zavzemata za pravičen in trajen mir v državi.

icon-expand FOTO: Urad predsednika vlade RS

Slovenski premier Robert Golob se je na povabilo predsednika Kraljevine Španije Pedra Sáncheza mudil v Madridu, kjer sta voditelja držav, ki sta pred približno letom dni priznali Palestino, sprejela tudi skupno izjavo. V njej sta poudarila, da morajo vse strani nujno spoštovati mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic. Obsodila sta tudi nasilje na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. V izjavi se zavzemata za ohranitev humanitarnih operacij pod vodstvom Združenih narodov v Gazi. Ob tem nasprotujeta humanitarni pomoči pod vodstvom Izraela, češ da lahko povzroči nadaljnje množično razseljevanje Palestincev. "V izjavi želimo ponovno poudariti, da bi mednarodno pravo, humanitarno pravo in človekove pravice morale vedno biti na prvem mestu. Zato se zavzemamo za prekinitev spopadov, izpustitev talcev, predvsem pa za takojšnjo krepitev humanitarne pomoči," je bil jasen premier Golob in izrazil upanje v to, da bi prihajajoča srečanja končno prinesla nekaj olajšanja civilnemu prebivalstvu v Gazi. "Delamo na tem, da se nam pridruži čim več podobno mislečih držav," je dodal. Slovenija in Španija se v izjavi zavzemata tudi za politično rešitev bližnjevzhodnega konflikta in rešitev dveh držav. Sanchez je nujnost rešitve dveh držav kot edine možne izpostavil tudi v izjavi za medije po pogovorih z Golobom. "Ni alternative miroljubnemu sobivanju Izraela in Palestine kot neodvisnih držav," je poudaril.

Premier Golob na obisku v Španiji FOTO: Urad predsednika vlade RS icon-expand

V skupni izjavi sta voditelja pozvala tudi druge države, naj naredijo enak korak in pospešijo priznanje palestinske državnosti. "Zavedamo se odgovornosti do prebivalcev Gaze. Enotni smo si, da dogajanja ne moremo spremljati križem rok," je dejal Golob. Državi sta ob tem vnovič pozvali k formalnemu pregledu skladnosti ravnanj Izraela z njegovimi obveznostmi po 2. členu pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom. Zavzeli sta se tudi za nadaljnje sankcije proti nasilnim izraelskim naseljencem in tistim, ki stojijo na poti rešitvi dveh držav, ter za uvedbo embarga na dobavo orožja Izraelu. "Še naprej spodbujamo Evropsko unijo, da podpre mednarodne pravne mehanizme za preiskovanje domnevnih vojnih zločinov in zagotovi pravico za vse žrtve," še piše v skupni izjavi.

Govorila sta tudi o varnosti, Ukrajini in Zahodnem Balkanu

V izjavi za medije pa sta premierja izpostavila še, da Slovenija in Španija ob ruski invaziji podpirata Ukrajino ter se zavzemata za pravičen in trajen mir v državi. Po besedah španskega premierja Slovenija in Španija tako v primeru Gaze kot Ukrajine zagovarjata pravičnost in spoštovanje mednarodnega prava. Premier Golob je izrazil podporo pogledom španskega premierja na evropsko varnost in obrambo. "Ravno s predsednikom vlade Sánchezom se je znotraj Evropske unije odprla pot, po kateri stopamo tudi ostali. To pa je, da pri razpravi o varnosti ne govorimo samo o nakupih orožja," je dejal. "Varnost ni enaka nakupu orožja, varnost je bistveno več. Ravno z razširitvijo pojma varnosti na gradnjo odpornosti celotne družbe, ki vključuje tako pozitivno zunanjo politiko kot tudi krepitev socialne kohezivnosti države, bomo države lahko bolj varne, s tem pa tudi Evropa," je poudaril Golob.

Premier Golob na obisku v Španiji FOTO: Urad predsednika vlade RS icon-expand