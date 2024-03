Golob za mizo s sindikalisti: za obuditev Ekonomsko-socialnega sveta

"Sogovorniki so se strinjali, da je treba vložiti vse napore za njegovo obuditev. Po njihovem mnenju je socialni dialog edini možen način za reševanje ključnih izzivov, s katerimi se sooča družba, in za doseganje trajnostnega gospodarskega in socialnega napredka," so opisali rdečo nit srečanja.

Kot so v sporočilu za javnost po današnjem sestanku zapisali v kabinetu, so sogovorniki največ pozornosti namenili obuditvi socialnega partnerstva v okviru ESS.

Sindikalisti so sicer na premierja minuli teden naslovili javno pismo, v katerem so ga opozorili, da je socialni dialog na eni najnižjih točk v 30-letni zgodovini delovanja ESS. Kot so spomnili, so delodajalske organizacije julija lani izstopile iz ESS, na vladni strani pa po njihovi oceni "ni popolnoma nobene (pro)aktivnosti" v zvezi z obuditvijo delovanja sveta.

"Nasprotno: predlogi zakonov in drugih dokumentov se, razen redkih izjem, ne usklajujejo več. Ta redka 'usklajevanja', tako kot na primer zadnji primer predloga sprememb zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti, pa kažejo na temeljno nerazumevanje bistva socialnega dialoga," so navedli.

Premierju so očitali, da se na poziv predsednika ESS za sestanek v zvezi z obuditvijo delovanja ESS ne odziva, in da se je z delodajalskimi organizacijami dogovoril za ustanovitev več delovnih skupin, iz katerih so sindikati povsem izključeni.

Takšna neenaka obravnava socialnih partnerjev je po njihovih besedah povsem nesprejemljiva, saj da je učinkovit in enakopraven tripartitni socialni dialog temelj družbenega razvoja in osnovna demokratična vrednota.

Ob neodzivnosti premierja so napovedali možnost "aktivacije delavk in delavcev". Pod pismo so se podpisale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Pergam Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Solidarnost.