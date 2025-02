Golob in Sukičeva se nista opravičila, bo SDS vložila interpelacijo?

Po tem, ko je SDS dala ultimat vladi, danes zadeve ne komentira, neuradno bo SDS interpelacijo predvidoma vložila prihodnji teden. Je pa po odzivu predsednika vlade in Levice danes ostro odgovorila še največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda. Da resnica boli, pravijo, in da bi rada SDS na novo napisala zgodovino.

Namesto odmernega odstotka so spomnili na Zakon za uravnoteževanje javnih financ – ZUJF – in da so to zategovanje upokojenci občutili na lastni koži. Dodajajo, da vsaka interpelacija zgolj pokaže, kdo ruši in kdo gradi ter predvsem kdo bi rad skril preteklost, ker se boji prihodnosti.