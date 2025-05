Golob: Interpelacija obsojena na neuspeh

Interpelacijo so po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, v ponedeljek vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov. Očitki so sicer širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.

A kot kaže, ima ministrica podporo predsednika vlade in koalicije. "Ocenjujem, da je možnost uspeha te interpelacije popolnoma nična, tako kot so bile tudi do zdaj še vse interpelacije praktično vnaprej obsojene na neuspeh," je poudaril Golob.

Po izidu referendumskega glasovanja in odzivih na rezultate pa je zdaj po njegovi ocenil čas, da se "glave nekoliko ohladijo".

Ob tem se je znova zahvalil vsem volivcem, ki so "spregledali manipulacijo opozicije za referendum, ki je bil nepotreben in je pomenil zapravljanje denarja, hkrati pa ni bistveno spremenil ničesar". Po njegovem mnenju to niso bili samo volivci Gibanja Svobode, "ampak velika večina podpornikov te koalicije", četudi so bili v koalicijski SD edini, ki so pozivali k udeležbi, preostali dve vladni stranki pa k bojkotu. Glede izjave predsednika SD Matjaža Hana, da je rezultat referendumskega glasovanja trenutek streznitve za levo koalicijo, pa je dejal, da se do posameznih izjav ne bo opredeljeval.

V veljavi sicer zdaj ostaja zakon iz leta 1974, edina razlika, ki bi jo prinesel nov zakon, pa bi bili transparentni kriteriji za upravičenost do tovrstnega dodatka, je izpostavil Golob. "Podeljevala bi jih strokovna komisija, po starem zakonu, ki ostaja v veljavi, bo teh dodatkov praktično enako, samo podeljevala jih bo še naprej politika," je dodal.

O političnem sporočilu referendumskega glasovanja pa je znova ocenil, da se skoraj tri četrtine volivcev, ki niso odšli na volišča, ni odzvalo "klicu desnice, klicu populistov, ki so za svoje politične cilje dobesedno zlorabili javni denar ter z imeni in priimki napadli zaslužene kulturnike". Kot je izpostavil Golob, si nihče, še posebej posamezniki, ki ustvarjajo to državo, tega ne zasluži. "Desni populizem ni nobena obramba vrednot, temveč je zloraba in ta referendum je to dokazal," je bil oster premier.

Po njegovih besedah pa je zdaj na vladi oz. koaliciji, da prepozna, da si tiha večina želi drugačne politike. "Na nas je, da jih zdaj s trdim in dobrim delom prepričamo, da se v čim večjem številu udeležijo volitev naslednje leto in da na teh volitvah vsi skupaj rečemo nikoli več desnemu populizmu," je prepričan Golob.