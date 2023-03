Golob interpelacije še ni komentiral, v molk se je zavila tudi NSi

"To je v bistvu klic k razumu. Mogoče bo vlada nekatere sporne poteze preklicala oziroma jih umaknila," je na petkovi tekmi v Planici povedal predsednik SDS Janez Janša . Po tej napovedi razprave o odgovornosti aktualne oblasti si je tekmo v dolini pod Poncami dan kasneje ogledal še šef vlade Robert Golob . A politike ni želel mešati športom in poteze SDS ni komentiral.

"Ta vlada ne šteje niti enega leta svojega mandata in bi bilo preveč dobronamerno, da se rešijo odgovornosti, ki so jo vendarle prevzeli od volivcev. Torej pričakujemo, da bodo še nekaj naredili," je dejal Janša.

Interpelirani so prepričani, da bo manever SDS dosegel ravno nasproten učinek od želenega in povezal medtem že nekoliko razmajano koalicijo. "Verjamem, da se bo največja opozicijska stranka tudi pri tej interpelaciji opekla, tako kot se je tudi na referendumu, ko so imeli namen oslabiti vlado, a so vlado in koalicijo le okrepili," je prepričan vodja poslancev SD Jani Prednik.

"V dveh tednih bomo iskali politični konsenz vseh parlamentarnih strank za zdravstveno reformo. To, kar počne SDS, je popolnoma destruktivno in nepotrebno. Upam si trditi, da je predsednik SDS šel preko meja zdravega razuma," je povedal minister za zdravstvo Danijel Bešič Loredan.