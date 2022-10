Dobra novica za upokojence: pokojnine naj bi se uskladile že ta mesec

Po mesecih javnih klicev na pomoč namerava vlada, kot smo neuradno izvedeli, pokojnine uskladiti že ta mesec in ne šele februarja prihodnje leto. Glede na pričakovano letno inflacijo v Zvezi društev upokojencev pričakujejo najmanj 4,4-odstotni dvig. Energetska revščina je namreč še povečala število upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. V pomanjkanju jih samo statistično ta hip živi že več kot 85.000.

Svet Pokojninskega zavoda je vlado v septembru pozval k vnovični izredni uskladitvi pokojnin, ki naj bo izražena v odstotkih. Vlada je morala glede na poziv sveta pri odločanju upoštevati tudi, da so po vseh dozdajšnjih rednih in izrednih uskladitvah pokojnin še vedno za en odstotek prikrajšani tisti, ki so se upokojili do leta 2011. Tudi Minister Luka Mesec je v torek potrdil uskladitev pokojnin bo, če bo redna ali izredna ter kolikšna bo višina pa bodo iz ministrstva sporočili kasneje. "Zavedamo se, da so upokojenci ogroženi tudi z vidika draginje in da se njihova kupna moč, razpoložljiv dohodek, niža. Pokojnine bomo uskladili s stopnjami inflacije, kdaj in kako pa javimo v kratkem," je sklenil.

icon-expand Pokojnina FOTO: Shutterstock

Za izredno uskladitev se je sicer zavzela Zveza društev upokojencev Slovenije. Kot vzrok je navedla val podražitev, ki je po njeni oceni nevzdržen. Kot so opomnili v zvezi, so se podražile celo osnovne življenjske potrebščine. Na podlagi razpoložljivih podatkov glede rasti cen in plač ter glede stopnje inflacije v letošnjem letu je po njihovih besedah očitno, da so v skladu s pokojninskim zakonom podani pogoji za izredno uskladitev. Ta bi po njihovi grobi oceni morala znašati najmanj tri odstotke. Vlada je morala glede na poziv sveta pri odločanju upoštevati tudi, da so po vseh dozdajšnjih rednih in izrednih uskladitvah pokojnin še vedno za en odstotek prikrajšani tisti, ki so se upokojili do leta 2011. S sklepom, ki so ga oblikovali, se strinja tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na četrtkovi seji sveta zagotovila članica sveta Katja Rihar Bajuk, ki je v svetu predstavnica vlade.