Slovenija

Opozicijo moti Golobovo druženje z Jankovićem. Svoboda: Dobro, da se razumeta

Ljubljana, 18. 12. 2025 19.36 pred 1 uro 2 min branja 91

Avtor:
Žiga Bonča
Festival Igraj se z mano

Bi se moral Robert Golob distancirati od Zorana Jankovića po razkritju sumov podkupovanja? To od predsednika vlade pričakuje del opozicije, nepovezani poslanci Anžeta Logarja zahtevajo tudi sklic seje komisije za nadzor javnih financ. V Golobovi stranki odgovarjajo, da je Logar zadnji, ki lahko preganja korupcijo. Golobovi koalicijski partnerji pa pravijo, da si politične sopotnike vsak izbira sam.

Sumi jemanja podkupnine v zameno za pridobivanje upravnih dovoljenj. To tožilstvo očita ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Za poslance Anžeta Logarja pa je sporno tudi nedavno druženje s premierjem Robertom Golobom.

"Skupaj stojita na odru, nagovarjata ljudi, s tem seveda tudi premier daje jasen signal, da podpira takšne koruptivne prakse," pravi Eva Irgl.

Na vprašanja o korupciji v državi je premier Logarju že odgovoril: "V resnici je Svoboda stranka, v kateri je toleranca do korupcije nična".

Nezadovoljni z odgovori Logarjevi poslanci zahtevajo sejo komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi NSi. Tudi ti menijo, da bi se moral premier, ki se je oglasil, ko je bil odpuščen vodja novomeške ortopedije, odzvati tudi v primeru Jankovića.

"Absolutno in takoj, če seveda ima čisto vest," pravi Vida Čadonič Špelič.

Največja stranka pa Logarju očita, da sta skupaj z Evo Irgl o korupciji molčala, ko sta bila člana SDS.

"Jaz sem v času moje nekdanje stranke velikokrat opozarjala na različne oblike korupcije, sklicala mnogo sej, tudi sej Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, obravnavali smo korupcijo, tako na Odboru za pravosodje kot tudi na Mandatno-volilni komisiji, tako da teh očitkov ne morem sprejeti," pravi Irglova.

Golob in Janković.
Golob in Janković.
FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj pa pravita koalicijski partnerici?

"Zoran Janković zaenkrat še ni kriv, postopki potekajo in v bistvu si vsak prijatelje izbira po svoji vesti," meni Matjaž Han (SD).

"Bistveno vprašanje pa je, kaj si o tem mislijo volivci, to bomo pa izvedeli čez tri mesece," pa dodaja Luka Mesec iz Levice.

Lenart Žavbi (Svoboda), ki si je na zaslišanju pretekli teden najprej izbral sedež ob županu in nato še skrbel za njegovo hidracijo, pa ocenjuje: "Po oceni mnogih je najpomembnejši župan Ljubljane v zgodovini. Svoboda pa daje najpomembnejše državne projekte v Ljubljano, govorim o železniški postaji, prenovi Drame. Ljubljana je glavno mesto Slovenije in moramo ji dati posebno pozornost in hvala bogu, da se premier in župan dobro razumeta."

Parlamentarna komisija bo sume sistemske korupcije in oškodovanja javnih financ obravnavala v ponedeljek, med povabljenimi pa je tudi ljubljanski župan.

zoran janković robert golob

Novogoriški mestni svet zahteva revizijo poslovanja zavoda GO! 2025

Vzrok požara v šoli na Mostu na Soči napaka na napeljavi

KOMENTARJI91

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mali.mato
18. 12. 2025 21.21
To moti vse poštene državljane.
Odgovori
+1
1 0
Victoria13
18. 12. 2025 21.15
Nekoč, ko je imel Jankovič stanko PS je bil Golob njegov namestnik....torej ta ljubezen že dolgo traja!!!
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
18. 12. 2025 21.12
Opozicijo itak moti vse.
Odgovori
+0
2 2
Victoria13
18. 12. 2025 21.15
Racno toliko kot moti koalicijo ..
Odgovori
0 0
ImamLastnoMnenje
18. 12. 2025 21.11
Glede korupcije so vsi v parlamentu lahko samo tiho! Polna usta boja proti korupciji so jih, kažejo na korupcijo političnih nasprotnikov, nikoli na korupcijo svoje stranke, ko pa pridejo na oblast, imajo roke takoj do komolcev v marmeladi. Delijo državne posle svojim, zaposlujejo tisoče svojih nesposobnežev, ki ne morejo drugače dobiti službe, in svoje poslušne, večinoma nesposobne in nekompetentne sluge, kot npr. v prejšnjem mandatu na Telekomu, Pošti Slovenije, Policiji, Če samo izpostavimo sektino zatiskanje oči pred sistemsko korupcijo v zdravstvu, je to dovolj, da so vsi iz sekte, vključno z Logarjem, ki je pač del sekte, ob tej temi samo tiho.
Odgovori
-2
0 2
Victoria13
18. 12. 2025 21.16
A zdaj so pa kaj bolj sposobni na položajih teh podjetij, prej obratno!!!
Odgovori
+1
2 1
2mt8
18. 12. 2025 20.59
Golob se pri Jankoviću kar stopi kot sladoled. Janković pa pri Dodiku in Vučiću...
Odgovori
+7
7 0
Ne boste verjeli
18. 12. 2025 21.07
... ta dva pa pri Putinu. Pa smo tam.
Odgovori
+5
5 0
Misika1967
18. 12. 2025 20.59
Kdo se je ze slikal na jahti?? Ajoj Janez vendar. Kdo se druzi z Snezicom?? Ja Janez,pa se skrivaj sestaja z Logarjem tudi Janez,kdo nas je zapufal za 10 miljard ojoj Janez. Dajte spucat svoje vrste,ce mislite da ste brezmadezni pa to na zalost ne obstaja.
Odgovori
-2
3 5
St. Gallen
18. 12. 2025 21.07
Dragojevic je bil se veckrat na jahti, pa te ni motilo
Odgovori
+0
2 2
ImamLastnoMnenje
18. 12. 2025 21.14
@St. Gallen, si danes že očistil WC-je in pometel svoj odsek ceste, da lahko tukaj komentiraš? Da ne bo tvoj kosovski šef hud......
Odgovori
-1
0 1
mr.poper
18. 12. 2025 20.59
Ko pa omenijo laž --ljivega Logarja in korupcijo 🤣🤣 .
Odgovori
+2
3 1
Letnik 1964
18. 12. 2025 20.55
iste vrste ptiči skupaj letajo ..
Odgovori
+5
5 0
RevenKapitalist
18. 12. 2025 20.54
Glasove isce pri balkancih ne se potem jokat ko vam nabijajo davke in ni stanovanj za Slovenski narod.
Odgovori
+5
5 0
2mt8
18. 12. 2025 20.51
Kar Vučić ukaže Jankoviću, to Janković ukaže Golobu. Smo nazorno videli pri Grošlju, ki je nato zapustil Svobodo. Zdaj je pri Prebiliću...
Odgovori
+2
6 4
Kritikizstajerske
18. 12. 2025 20.49
vsak desničar je lažnjiv, hudoben, zahrbten, podkupljiv!!! in ravno oni se oglašajo 😂😂😂😂
Odgovori
-2
6 8
Victoria13
18. 12. 2025 21.19
Učijo se pa pri levičarji...
Odgovori
0 0
mijavci
18. 12. 2025 20.48
Danes jih je pa Erika v Tarči dobro popedenala, če jutri policija ne pripre komplet družine Jankovič potem nismo več država in lahko zadnji ugasne luč, Bravo Erika še enkrat za pogum, mora pa imeti dobro zagotovilo iz ozadja da si tole upa.
Odgovori
+3
7 4
2mt8
18. 12. 2025 20.54
Policija bi, a najbrž ne sme.
Odgovori
+8
8 0
Ne boste verjeli
18. 12. 2025 21.09
Policija bi, a ne sme. Brez "najbrž".
Odgovori
+2
2 0
jank
18. 12. 2025 20.47
Opozicija naj razreši njihove barabije in kriminal. Samo Janša ga ima na tone.
Odgovori
+3
6 3
Victoria13
18. 12. 2025 21.20
Golob skupaj z Jankovič prekaša vse!!! Enaki se družijo z enakimi!!!
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
18. 12. 2025 20.45
Jansev podrepnik niti skozi misjo luknjo ne pride v parlament. Zakaj nihce ne komentira Logara??? Ker je jansev satelit.
Odgovori
-4
4 8
2mt8
18. 12. 2025 20.46
A Janković je pa Golobov satelit? 🤣🤣🤣
Odgovori
+5
8 3
Groucho Marx
18. 12. 2025 20.46
Tvoji mesečniki so v parlament prišli skozi mišjo luknjo, zapustili ga pa bodo čez odprta vrata.
Odgovori
-2
2 4
jank
18. 12. 2025 20.55
A si že izplačal bozičnico?
Odgovori
+1
2 1
Misika1967
18. 12. 2025 20.55
Starcki bi morali ze spat,plenicko menjaj,pa zobe operi.
Odgovori
0 0
Ne boste verjeli
18. 12. 2025 21.10
Ne, Golob je Jankovićev satelit. Oproda.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
18. 12. 2025 21.15
Protezo v kozarec.
Odgovori
0 0
2mt8
18. 12. 2025 20.37
Svoboda je jugoslovanska skrajno leva stranka brez programa.
Odgovori
+10
12 2
PoldeVeliki
18. 12. 2025 20.41
Program Svobode je okrasti Slovenski narod.
Odgovori
+11
13 2
fljfo
18. 12. 2025 20.42
Od kdaj so ultrabieralci levi?
Odgovori
+4
4 0
Minifa
18. 12. 2025 20.49
To ni stranka, to je SEKTA..))
Odgovori
+1
2 1
eurosapiens
18. 12. 2025 20.37
ljubljanski šerif je golobu kot vidimo nadrejen ... in kakšne prijatelje imaš takšen si tudi sam
Odgovori
+10
12 2
Maribor?an 1
18. 12. 2025 20.36
Dajte politika strnite glave in pošljite signal proti zalaganju Ukrajine z denarjem od Rusije ker nas bodo odpeljali v vojno in to ne bo vrnitve
Odgovori
+6
7 1
fljfo
18. 12. 2025 20.39
Ne boj se...Rusi so miroljubni in se ne vojskujejo.
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
18. 12. 2025 20.32
En bolj pokvarjen ko tadrug, vsi pa lopovi in mafija, koruptivni do amena in do grla v 💩💩💩! Volitve niso daleč in tele je treba NUJNO poslat na smetišče rdeče izdajslke zgodovine in ma da ostanejo samo še slab spomin!
Odgovori
+5
8 3
fljfo
18. 12. 2025 20.31
Bo tudi Golobu zrihtal kakšen biznis?
Odgovori
+6
7 1
PoldeVeliki
18. 12. 2025 20.31
No Slovenci in Slovenke Žavbi iz Svobode vam je lepo povedal. Svoboda daje vse projekte v Ljubljano k Zoranu ostali pa pejte v 3 PM.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
