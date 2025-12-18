Opozicijo moti Golobovo druženje z Jankovićem. Svoboda: Dobro, da se razumeta

Sumi jemanja podkupnine v zameno za pridobivanje upravnih dovoljenj. To tožilstvo očita ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Za poslance Anžeta Logarja pa je sporno tudi nedavno druženje s premierjem Robertom Golobom.

"Skupaj stojita na odru, nagovarjata ljudi, s tem seveda tudi premier daje jasen signal, da podpira takšne koruptivne prakse," pravi Eva Irgl.

Na vprašanja o korupciji v državi je premier Logarju že odgovoril: "V resnici je Svoboda stranka, v kateri je toleranca do korupcije nična".

Nezadovoljni z odgovori Logarjevi poslanci zahtevajo sejo komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi NSi. Tudi ti menijo, da bi se moral premier, ki se je oglasil, ko je bil odpuščen vodja novomeške ortopedije, odzvati tudi v primeru Jankovića.

"Absolutno in takoj, če seveda ima čisto vest," pravi Vida Čadonič Špelič.

Največja stranka pa Logarju očita, da sta skupaj z Evo Irgl o korupciji molčala, ko sta bila člana SDS.

"Jaz sem v času moje nekdanje stranke velikokrat opozarjala na različne oblike korupcije, sklicala mnogo sej, tudi sej Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, obravnavali smo korupcijo, tako na Odboru za pravosodje kot tudi na Mandatno-volilni komisiji, tako da teh očitkov ne morem sprejeti," pravi Irglova.