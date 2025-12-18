Opozicijo moti Golobovo druženje z Jankovićem. Svoboda: Dobro, da se razumeta

Sumi jemanja podkupnine v zameno za pridobivanje upravnih dovoljenj. To tožilstvo očita ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Za poslance Anžeta Logarja pa je sporno tudi nedavno druženje s premierjem Robertom Golobom.
"Skupaj stojita na odru, nagovarjata ljudi, s tem seveda tudi premier daje jasen signal, da podpira takšne koruptivne prakse," pravi Eva Irgl.
Na vprašanja o korupciji v državi je premier Logarju že odgovoril: "V resnici je Svoboda stranka, v kateri je toleranca do korupcije nična".
Nezadovoljni z odgovori Logarjevi poslanci zahtevajo sejo komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi NSi. Tudi ti menijo, da bi se moral premier, ki se je oglasil, ko je bil odpuščen vodja novomeške ortopedije, odzvati tudi v primeru Jankovića.
"Absolutno in takoj, če seveda ima čisto vest," pravi Vida Čadonič Špelič.
Največja stranka pa Logarju očita, da sta skupaj z Evo Irgl o korupciji molčala, ko sta bila člana SDS.
"Jaz sem v času moje nekdanje stranke velikokrat opozarjala na različne oblike korupcije, sklicala mnogo sej, tudi sej Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, obravnavali smo korupcijo, tako na Odboru za pravosodje kot tudi na Mandatno-volilni komisiji, tako da teh očitkov ne morem sprejeti," pravi Irglova.
Kaj pa pravita koalicijski partnerici?
"Zoran Janković zaenkrat še ni kriv, postopki potekajo in v bistvu si vsak prijatelje izbira po svoji vesti," meni Matjaž Han (SD).
"Bistveno vprašanje pa je, kaj si o tem mislijo volivci, to bomo pa izvedeli čez tri mesece," pa dodaja Luka Mesec iz Levice.
Lenart Žavbi (Svoboda), ki si je na zaslišanju pretekli teden najprej izbral sedež ob županu in nato še skrbel za njegovo hidracijo, pa ocenjuje: "Po oceni mnogih je najpomembnejši župan Ljubljane v zgodovini. Svoboda pa daje najpomembnejše državne projekte v Ljubljano, govorim o železniški postaji, prenovi Drame. Ljubljana je glavno mesto Slovenije in moramo ji dati posebno pozornost in hvala bogu, da se premier in župan dobro razumeta."
Parlamentarna komisija bo sume sistemske korupcije in oškodovanja javnih financ obravnavala v ponedeljek, med povabljenimi pa je tudi ljubljanski župan.
