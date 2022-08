Golob: Jankovića vidim kot najbolj primernega, da nadaljuje še en mandat

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal s predstavniki organizacij, ki zastopajo interese mladih in starejših v Sloveniji. Osrednjo pozornost na srečanju, s katerim premier nadaljuje pogovore s predstavniki civilne družbe, so namenili prioritetnim temam vladne koalicije s področja medgeneracijskega zavezništva.

Zatem je Golob stopil pred novinarje in spregovoril o različnih temah. Na vprašanje glede lokalnih volitev je dejal, da v Gibanju Svoboda ne postopajo nič drugače v Mestni občini Ljubljana kot v ostalih občinah v Sloveniji. Povedal je, da so imeli na stranki včeraj prvi izvršni odbor na to temo, naslednji teden pa bodo to potrjevali na svetu stranke.

"Ne bom zanikal, da sam vidim župana Jankovića kot tistega, ki je najbolj primeren, da nadaljuje še en mandat na tem mestu in da sam se nagibam k temu, da ga stranka podpre. Ampak ne bom prejudiciral, dokler tega ne bo tudi svet stranke potrdil," je še dejal.

S tem je nakazal, da se ljubljanskemu županu 20. novembra obeta podpora Gibanja Svoboda.