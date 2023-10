Golob: Ko se nek proces znajde v slepi ulici, je treba skrbnika zamenjati

"Zdravstvena reforma je bila glavna prioriteta te vlade na začetku mandata, je ostala v času mojega ministrovanja in seveda ostaja tudi zdaj glavna prioriteta, tega nismo nikoli ne zanikali ne skrivali, kar pomeni, da bo imel, kdor koli bo izvajal zdravstveno reformo, mojo polno politično podporo in s tem tudi podporo vlade oziroma koalicije," je dejal Robert Golob na vprašanje o politični moči kandidatke za ministrico za zdravje Valentini Prevolnik Rupel .

Prevolnik Ruplova je bila v svojem prvem javnem nastopu po vložitvi kandidature pri napovedovanju svojih načrtov nekoliko bolj zadržana kot njen predhodnik Bešič Loredan. "To, da je v napovedih mogoče bolj zadržana, pa ne pomeni, da so njeni cilji manj ambiciozni, samo pot, po kateri bo do teh ciljev hodila, verjamem, da je ravno zaradi zadržanosti tudi bolj realna," je ocenil. "Gre za pristop, ki pravi, da do korenitih sprememb lahko pridemo tudi na način, da ne delamo vsega naenkrat in ne obljubljamo enkratne in ogromne spremembe, ampak da nas do tja pelje pot majhnih korakov, ki so pa med seboj povezani in premišljeni," je še pojasnil.

Obenem je izpostavil njeno umirjenost, s katero bo lahko po njegovem prepričanju razelektrila morebitne napetosti v dialogu z zdravstvenimi sindikati, ki bi po novem letu, če do takrat ne bo zdravstvene reforme, lahko zaostrili retoriko.

A Golob ostaja optimist in meni, da bodo ob visokih stroških posledic avgustovske ujme, ko je treba poskrbeti za ljudi, ki so ostali brez domov, tudi sindikati ohranili dovolj treznosti in hkrati skromnosti ter bodo pripravljeni s svojimi, četudi upravičenimi interesi nekoliko počakati.