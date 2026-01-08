Golob: Koalicija tudi po prestopu Vatovca ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata

Premier Robert Golob sicer meni, da prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur – niti poslancu, ki prestopi, niti stranki, kamor prehaja. Na osebni ravni razume razočaranje Levice "nad obnašanjem svojega bivšega kolega", je dejal. A gre za njegovo osebno odločitev, ki jo bodo spoštovali, je dodal.
O prestopu Mateja Tašnerja Vatovca se je pogovoril z vodji obeh koalicijskih strank SD in Levice in zatrdil, da prestop ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji, njeno stabilnost ali delo vlade v prihodnje. "Bi si pa želel, da do takih zadev ne bi prihajalo," je dodal.
V štirih letih sodelovanja so v koaliciji in vladi vedno znali preseči osebna razhajanja in osebne interese v korist družbe, je dejal in zatrdil, da bodo mandat izpeljali do konca, prav tako pa so pripravljeni, da ga ponovijo. K povezanosti ne glede na razhajanja pa bo stremel tudi sam, je dodal.
Tudi podpredsednik vlade iz vrst Svobode Matej Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade v Ilirski Bistrici zatrdil, da je seja vlade potekala konstruktivno, "kot da tega prestopa ne bi bilo". Prestop pa je po njegovem mnenju vedno stvar morale posameznika – do sebe, stranke, iz katere odhaja, in volivcev.
Golob je ob robu obiska Ilirske Bistrice komentiral tudi kadrovske predloge predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v sredo po dolgotrajnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami v DZ posredovala imena kandidatov za varuha človekovih pravic, guvernerja Banke Slovenije in ustavnih sodnikov.
Dejal je, da je imela Svoboda "zelo jasno izdelano soglasje za nekatera imena", pri katerih ne pričakuje zapletov pri imenovanju. Pri nekaterih pa je bilo po njegovi oceni "mogoče malo manj razumevanja". Po pogovoru poslanske skupine v naslednjem tednu bo znana končna odločitev je dejal.
"Vse bi bilo lažje, če bi tista imena, ki so imela vnaprej zagotovljeno podporo – tudi koalicije, ne samo Svobode, predsednica upoštevala. Ampak se je pač odločila po svoje," je dejal, kar da morajo spoštovati.
Predsednica republike za varuhinjo človekovih pravic predlaga Simono Drenik Bavdek, za guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, za ustavne sodnike pa Tamaro Kek, Barbaro Kresal in Marka Starmana.
