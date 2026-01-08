Golob: Koalicija tudi po prestopu Vatovca ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata

Premier Robert Golob sicer meni, da prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur – niti poslancu, ki prestopi, niti stranki, kamor prehaja. Na osebni ravni razume razočaranje Levice "nad obnašanjem svojega bivšega kolega", je dejal. A gre za njegovo osebno odločitev, ki jo bodo spoštovali, je dodal. O prestopu Mateja Tašnerja Vatovca se je pogovoril z vodji obeh koalicijskih strank SD in Levice in zatrdil, da prestop ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji, njeno stabilnost ali delo vlade v prihodnje. "Bi si pa želel, da do takih zadev ne bi prihajalo," je dodal.

V štirih letih sodelovanja so v koaliciji in vladi vedno znali preseči osebna razhajanja in osebne interese v korist družbe, je dejal in zatrdil, da bodo mandat izpeljali do konca, prav tako pa so pripravljeni, da ga ponovijo. K povezanosti ne glede na razhajanja pa bo stremel tudi sam, je dodal. Tudi podpredsednik vlade iz vrst Svobode Matej Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade v Ilirski Bistrici zatrdil, da je seja vlade potekala konstruktivno, "kot da tega prestopa ne bi bilo". Prestop pa je po njegovem mnenju vedno stvar morale posameznika – do sebe, stranke, iz katere odhaja, in volivcev. Golob je ob robu obiska Ilirske Bistrice komentiral tudi kadrovske predloge predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v sredo po dolgotrajnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami v DZ posredovala imena kandidatov za varuha človekovih pravic, guvernerja Banke Slovenije in ustavnih sodnikov.