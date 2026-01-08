Naslovnica
Slovenija

Golob: Koalicija tudi po prestopu Vatovca ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata

Ilirska Bistrica, 08. 01. 2026 13.13 pred 8 minutami 2 min branja 26

Avtor:
K.H. STA
Robert Golob

Predsednik vlade je zatrdil, da koalicija tudi po prestopu nekdanjega vodje poslanske skupine Levica Mateja Tašnerja Vatovca v SD ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata. Zaradi prestopa je sicer nekoliko zaskrbljen, a prestop po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji.

Premier Robert Golob sicer meni, da prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur – niti poslancu, ki prestopi, niti stranki, kamor prehaja. Na osebni ravni razume razočaranje Levice "nad obnašanjem svojega bivšega kolega", je dejal. A gre za njegovo osebno odločitev, ki jo bodo spoštovali, je dodal.

O prestopu Mateja Tašnerja Vatovca se je pogovoril z vodji obeh koalicijskih strank SD in Levice in zatrdil, da prestop ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji, njeno stabilnost ali delo vlade v prihodnje. "Bi si pa želel, da do takih zadev ne bi prihajalo," je dodal.

Preberi še V Levici po odhodu Vatovca še vedno presenečeni. Janša: Mesec je naslednji

V štirih letih sodelovanja so v koaliciji in vladi vedno znali preseči osebna razhajanja in osebne interese v korist družbe, je dejal in zatrdil, da bodo mandat izpeljali do konca, prav tako pa so pripravljeni, da ga ponovijo. K povezanosti ne glede na razhajanja pa bo stremel tudi sam, je dodal.

Tudi podpredsednik vlade iz vrst Svobode Matej Arčon je na novinarski konferenci po seji vlade v Ilirski Bistrici zatrdil, da je seja vlade potekala konstruktivno, "kot da tega prestopa ne bi bilo". Prestop pa je po njegovem mnenju vedno stvar morale posameznika – do sebe, stranke, iz katere odhaja, in volivcev.

Golob je ob robu obiska Ilirske Bistrice komentiral tudi kadrovske predloge predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v sredo po dolgotrajnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami v DZ posredovala imena kandidatov za varuha človekovih pravic, guvernerja Banke Slovenije in ustavnih sodnikov.

Preberi še Kdo bi se povezoval in kdo bo jeziček na tehtnici?

Dejal je, da je imela Svoboda "zelo jasno izdelano soglasje za nekatera imena", pri katerih ne pričakuje zapletov pri imenovanju. Pri nekaterih pa je bilo po njegovi oceni "mogoče malo manj razumevanja". Po pogovoru poslanske skupine v naslednjem tednu bo znana končna odločitev je dejal.

"Vse bi bilo lažje, če bi tista imena, ki so imela vnaprej zagotovljeno podporo – tudi koalicije, ne samo Svobode, predsednica upoštevala. Ampak se je pač odločila po svoje," je dejal, kar da morajo spoštovati.

Predsednica republike za varuhinjo človekovih pravic predlaga Simono Drenik Bavdek, za guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, za ustavne sodnike pa Tamaro Kek, Barbaro Kresal in Marka Starmana.

golob koalicija prestop vatovca levica

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej77
08. 01. 2026 13.46
Holop verjetno poznaš tisto kdo prvi zapusti ladijo ki se potaplja.
Odgovori
+1
1 0
bb5a
08. 01. 2026 13.45
Še par mescev, pa se ga bomo znebil!
Odgovori
0 0
supergigi
08. 01. 2026 13.43
Volil bom po načelu samo da ni Golob!
Odgovori
+4
4 0
Pajo_36
08. 01. 2026 13.43
Ja pa kaj je zdej to cela drama?? Glas koaliciji ostane, tudi če se je to zgodilo, kaj zdej? Tud če bi šel v SDS imajo dost glasov ! Ja, moral bi izgubit mesto v parlamentu, to je pa res. Ker si izvoljen na stranki in ona te je kandidirala na mesto, nisi sam. Tako kot platformar, Irglova pa ne vem kdo še vse.... Ja, vse pa kaže, da prihaja veliki vodja, zato, da bo 2030 zelo verjetno ga nasledil kak Čeferin, ker je pač diktator in nesposoben, leva sredina al whatever pa ni zmožna imeti nekega stalnega vodje...Komaj čakam drugo republiko brez JAnša - Kučan klana ! Ampak bohve kaj žreta, ker zgleda da bista na sceni do 200tega leta !
Odgovori
+1
1 0
chetnik voivode
08. 01. 2026 13.45
ćgav s ti ❓
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 01. 2026 13.45
Saj pravim, Stevanović je rešitelj za najnovejšo populacijo Kranja !
Odgovori
-1
0 1
chetnik voivode
08. 01. 2026 13.46
stevanović je rešitelj svoje denarnice 😀
Odgovori
0 0
jedupančpil
08. 01. 2026 13.46
stevanviq je sam uste vrste ... se slabse bo
Odgovori
0 0
nebel
08. 01. 2026 13.41
Ni važno kako bo kje, le da bo brez Goloba in njenih afnic.
Odgovori
+5
6 1
JOSEPH HAYDN
08. 01. 2026 13.41
Me zanim, ali bi Levica šla v navezo z SD, kjer je po njihoveg besedah izdajalec Vstovec
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
08. 01. 2026 13.45
Lewice ni več. Kaviarci bojo sedaj pri Hanu !
Odgovori
0 0
SpamEx
08. 01. 2026 13.40
Sigurno bo Janković našel kako službo za njega
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
08. 01. 2026 13.39
Lahko samo upajmo da bo Levica v naslednjem mandatu, kar pa ne velja za Svobodo
Odgovori
+3
3 0
Lenart Čaubi
08. 01. 2026 13.39
Levica ima toliko kadra ,da jo odhod Vatovca ne bo iztiril.
Odgovori
0 0
stoinena
08. 01. 2026 13.38
mnogo slabše živimo, tako da.. adios golube.
Odgovori
+11
11 0
stoinena
08. 01. 2026 13.44
volili so te zato da bi delaven pošten narod normalno živel. da bi si lahko kupil dom in ustvaril družino. nihče ni hotel luksuza, vile z bazenom ali vse zastonj.. pa nisi razumel. še štrom v državi je v razsulu, ti se pa špilaš turško limonado in zapeljivca po domače na državni proslavi kot da si v filmu. nisi razumel da ni šlo za tebe ampak za nas.
Odgovori
+1
1 0
pikapolonica10
08. 01. 2026 13.38
.😂😂😂😂😂, ja itak
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
08. 01. 2026 13.38
Veliki osvoboditelj Stevanović bo reševal goloba; kot kukavičje jajce.
Odgovori
+3
3 0
Castrum
08. 01. 2026 13.36
Iz famoznih "baje" zanesljivih virov sem baje izvedel, da bodo kkomentarji na ta članek blokirani po 15uri...
Odgovori
+5
5 0
biggbrader
08. 01. 2026 13.38
Če ni po golobje, letiš po četrt ure !
Odgovori
+3
3 0
mali.mato
08. 01. 2026 13.34
Golob, o ponovitvi mandata lahko samo sanjaš!
Odgovori
+13
13 0
peresni
08. 01. 2026 13.34
Strokoven program desnih diletantov. Oskrbo starejših bodo reševali z donacijami. Bravo, SDS, NSi, Demonkrati...pa kateri normalen lahko to obkroži????
Odgovori
-5
2 7
biggbrader
08. 01. 2026 13.39
Ne moreš pisati čisto vsega, kar se ti je ponoči sanjalo !
Odgovori
+0
1 1
peresni
08. 01. 2026 13.45
Spremljaj tvoje vampirje kaj govorijo nakladač
Odgovori
0 0
Castrum
08. 01. 2026 13.28
Jaz Robertotu verjamem. Sploh Asta in Han bosta zaradi tega prestopa še bolj povezana...
Odgovori
+5
5 0
Rafael Kramar
08. 01. 2026 13.25
Lepo vam ga je zarinil Vatovec!!
Odgovori
+8
8 0
Verus
08. 01. 2026 13.24
ser*nja! Joj videt ga ne morem, ne mi zamerit, a je tezko ostati kulturen, ko vidim tega človeka.
Odgovori
+9
9 0
Verus
08. 01. 2026 13.24
Šarlatan, nesposobnež, škododelnež
Odgovori
+9
9 0
