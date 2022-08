Golob z mladimi in starejšimi o štipendijah in usklajevanju pokojnin

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba so na današnjem sestanku s predstavniki organizacij, ki zastopajo interese mladih in starejših v Sloveniji, odprli več zanimivih tem, "tudi razprava je bila konstruktivna," je poudaril v izjavi za javnost po sestanku. Med najbolj perečimi tematikami je med drugim izpostavil vprašanje štipendij za mlade, pričakovanja upokojencev glede usklajevanja pokojnin pa tudi vprašanje duševnega zdravja mladih, ki po mnenju Goloba zahteva takojšnje in odločno ukrepanje.

Na sestanku, ki po njegovih besedah "nikakor ni bil zadnji", so se dogovorili tudi o oblikovanju delovnih skupin, ki bodo med drugim reševale vprašanja štipendij, usklajevanja pokojnin in duševnega zdravja mladih.

Predsednik vlade verjame, da današnji sestanek "nikakor ni bil zadnji", na sestanku pa se je po njegovem tudi jasno pokazala želja, da mladi in starejši vprašanja naslavljajo skupaj. "To je tudi eden od razlogov, zakaj je v novem zakonu o vladi predvideno ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost. Na sestanku se je jasno pokazala tudi želja, da se obstoječi urad za mladino razširi v urad za medgeneracijsko solidarnost in da se znotraj enega urada naslavljajo vprašanja," je poudaril Golob.

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je na sestanku izpostavil več vprašanj, med drugim, kako premostiti inflacijo pri upokojencih z zelo nizkimi pokojninami. Sušnik si želi tudi izrednega usklajevanja pokojnin ter pogovorov o draginjskem dodatku za upokojence.

Na srečanju je bilo govora tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi in o digitalnih bonih za starejše, ki jih je Sušnik označil za "strel v prazno". Izobraževanj, ki so pogoj za unovčenje digitalnega bona, se bo namreč lahko udeležilo le nekaj tisoč upokojencev, zato je po mnenju Sušnika bolje, da se "ta stvar ustavi."

Med tematikami, ki so najbolj pomembne za starejše, je Sušnik izpostavil gmotni položaj upokojencev, skrb za zdravstvo, e-oskrbo in digitalizacijo. Predlagal je tudi ustanovitev posebnega urada za starejše ali urada za medgeneracijsko solidarnost. Današnji sestanek je bil po njegovi oceni sicer zelo kratek.

Vabila na sestanek so bili veseli tudi v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS). Po besedah predsednice ŠOS Marike Grubar si mladi želijo biti enakopravni partnerji pri obravnavi mladinske problematike, zato jih veseli, da so se na današnjem sestanku pogovarjali o vseh perečih problematikah in da so dobili občutek, "da nas nekdo posluša in nas jemlje resno," je poudarila.

Med tematikami, ki najbolj zanimajo mlade, je med drugim izpostavila področje štipendij, trga dela, bivanjsko oz. stanovanjsko problematiko, pa tudi področje duševnega zdravja. "Problematika duševnega zdravja mladih je obstajala že pred epidemijo covida-19, zato jo je treba ustrezno nasloviti," je dejala.