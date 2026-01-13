Naslovnica
Slovenija

Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'

Ljubljana, 13. 01. 2026 23.06 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER T.H.
Premier Robert Golob v studiu oddaje 24UR ZVEČER.

Po dobrih dveh letih, odkar je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) uvedel preiskavo sumov političnih pritiskov predsednika vlade Roberta Goloba na ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, je poročilo protikorupcijske komisije končno. V njem piše, da premierjeva dejanja predstavljajo kršitev integritete. V oddaji 24UR je premier pojasnjeval, zakaj kljub temu ne namerava odstopiti.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s premierjem Robertom Golobom
    17:44
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor s premierjem Robertom Golobom
  • Iz 24UR ZVEČER: Golob kršil integriteto
    02:33
    Iz 24UR ZVEČER: Golob kršil integriteto

V eni od predvolilnih oddaj na Kanalu A je Robert Golob na vprašanje, ali bi odstopil s premierskega položaja, če bi KPK ugotovila kršenje zakona o integriteti, odgovoril: "Zagotovo."

Preberi še KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

"Takrat sem si integriteto predstavljal popolnoma drugače, kot jo je danes interpretirala KPK," je v nocojšnji oddaji 24UR ZVEČER v pogovoru z Urošem Slakom pojasnil, zakaj zdaj vseeno ne namerava odstopiti. Vztraja, da je besedo dal v "popolnoma drugem kontekstu".

Pravi, da si je v primeru integritete sam predstavljal stvari, kot "ne bomo počeli tega, kar je počela prejšnja vlada". Izpostavil je, da je bilo v omenjeni predvolilni oddaji govora o kršitvah Janševe vlade: "Se spomnite, katere kršitve so bile takrat na mizi? Šlo je za denar nepojasnjenega izvora, za kupovanje avtomobilov z gotovino in še bi lahko naštevali. O takšnih kršitvah smo se takrat pogovarjali, ne pa o tem, ali lahko pošljem SMS svoji lastni ministrici, da sem zaskrbljen nad kadrovsko sliko," je v našem studiu vztrajal Golob.

V odločbi KPK so sporni sporočili tudi razkrili. "Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen," je v enem sporočilu takratni notranji ministrici Tatjani Bobnar zapisal Golob. V drugem pa: "Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika."

Golob je nocoj v oddaji zatrdil, da je v teh sporočilih zgolj "svoji lastni ministrici izrazil zaskrbljenost nad sliko v policiji". Dejal je, da tega sam ne smatra kot kršitev integritete: "In ne, ne bom odstopil zaradi te obtožbe na podlagi teh dveh SMS-sporočil," je poudaril.

"To je institucija, ki naj bi preprečevala korupcijo. Zaposlenih ima 50 ljudi, dve leti so se ukvarjali z SMS-sporočili, ki sem jih poslal politični ministrici," je prepričan, da komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete, "še posebej ne takrat, ko predsednik vlade izrazi zaskrbljenost". KPK medtem vztraja, da kot predsednik vlade ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji.

Golob sicer pravi, da mu je "odleglo, da je ta postopek na neki točki zaključen". Še posebej zato, ker sta po dveh letih kot edini očitek ostali dve SMS-sporočili, pravi.

"Že to, da tako poročilo pride ven dva meseca pred volitvami, daje v resnici temu prizvok, da gre za politično obračunavanje in ne za resno skrb, da bi se preprečevala korupcija," meni Golob.

Poudaril je, da odločba KPK ni pravnomočna, prav tako pa nima izreka nobene sankcije: "Odločitev KPK je benigna v tem, da ne nosi popolnoma nobene sankcije." Prepričan je, da videnje integritete, ki ga je podala protikorupcijska komisija, ni v skladu z zakonom, kar namerava dokazovati tudi na sodišču. "Je KPK izdal odločbo, da moram odstopiti? Ni. Torej mi ne govorite, da ne spoštujem njihovih odločitev. Spoštujem, jo bom pa po pravni poti izpodbijal," je oponesel.

Če pa bodo volivci ocenili, da se je odločil napačno, je prepričan, da mu bodo čez dva meseca to jasno povedali: "O tem naj se odločijo volivke in volivci, ali je bila ta kršitev zaradi teh dveh SMS-sporočil res nekaj, zaradi česar bodo državo prepustili kaosu, jaz pa naj odstopim in se podam v drugo življenje."

"Včasih se mora voditelj odločiti med manjšim zlom. To, da sem kršil besedo izven konteksta, je manjše zlo v primerjavi s tem, kar bi potegnilo za seboj, če bi danes odstopil samo zaradi dveh sporočil, za kateri sem še vedno prepričan, da v resnici ne gre za kršitev integritete. Če bi danes odstopil, bi dejansko pripeljal v državo dva meseca pred volitvami kaos," je prepričan.

V oddaji je Golob tudi okrcal "desni populizem" in pojasnil, kaj je bil namen današnjega levosredinskega kosila. Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem posnetku zgoraj. 



KOMENTARJI

