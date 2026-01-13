Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'

V eni od predvolilnih oddaj na Kanalu A je Robert Golob na vprašanje, ali bi odstopil s premierskega položaja, če bi KPK ugotovila kršenje zakona o integriteti, odgovoril: "Zagotovo."

"Takrat sem si integriteto predstavljal popolnoma drugače, kot jo je danes interpretirala KPK," je v nocojšnji oddaji 24UR ZVEČER v pogovoru z Urošem Slakom pojasnil, zakaj zdaj vseeno ne namerava odstopiti. Vztraja, da je besedo dal v "popolnoma drugem kontekstu".

Pravi, da si je v primeru integritete sam predstavljal stvari, kot "ne bomo počeli tega, kar je počela prejšnja vlada". Izpostavil je, da je bilo v omenjeni predvolilni oddaji govora o kršitvah Janševe vlade: "Se spomnite, katere kršitve so bile takrat na mizi? Šlo je za denar nepojasnjenega izvora, za kupovanje avtomobilov z gotovino in še bi lahko naštevali. O takšnih kršitvah smo se takrat pogovarjali, ne pa o tem, ali lahko pošljem SMS svoji lastni ministrici, da sem zaskrbljen nad kadrovsko sliko," je v našem studiu vztrajal Golob.

V odločbi KPK so sporni sporočili tudi razkrili. "Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen," je v enem sporočilu takratni notranji ministrici Tatjani Bobnar zapisal Golob. V drugem pa: "Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika." Golob je nocoj v oddaji zatrdil, da je v teh sporočilih zgolj "svoji lastni ministrici izrazil zaskrbljenost nad sliko v policiji". Dejal je, da tega sam ne smatra kot kršitev integritete: "In ne, ne bom odstopil zaradi te obtožbe na podlagi teh dveh SMS-sporočil," je poudaril.

Robert Golob v oddaji 24UR ZVEČER Luka Kotnik

"To je institucija, ki naj bi preprečevala korupcijo. Zaposlenih ima 50 ljudi, dve leti so se ukvarjali z SMS-sporočili, ki sem jih poslal politični ministrici," je prepričan, da komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete, "še posebej ne takrat, ko predsednik vlade izrazi zaskrbljenost". KPK medtem vztraja, da kot predsednik vlade ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji. Golob sicer pravi, da mu je "odleglo, da je ta postopek na neki točki zaključen". Še posebej zato, ker sta po dveh letih kot edini očitek ostali dve SMS-sporočili, pravi. "Že to, da tako poročilo pride ven dva meseca pred volitvami, daje v resnici temu prizvok, da gre za politično obračunavanje in ne za resno skrb, da bi se preprečevala korupcija," meni Golob.

Poudaril je, da odločba KPK ni pravnomočna, prav tako pa nima izreka nobene sankcije: "Odločitev KPK je benigna v tem, da ne nosi popolnoma nobene sankcije." Prepričan je, da videnje integritete, ki ga je podala protikorupcijska komisija, ni v skladu z zakonom, kar namerava dokazovati tudi na sodišču. "Je KPK izdal odločbo, da moram odstopiti? Ni. Torej mi ne govorite, da ne spoštujem njihovih odločitev. Spoštujem, jo bom pa po pravni poti izpodbijal," je oponesel.