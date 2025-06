Golob: Le represija ni odgovor na romska vprašanja

Poudaril je, da ima minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar vsa pooblastila za to, da prisotnost policije na jugovzhodu dodatno poveča, če se bo izkazalo, da so za to utemeljeni razlogi. "Ima popolnoma odprte roke, kar se tega tiče," je dejal. Hkrati je poudaril, da je policija na tem območju namenjena predvsem preventivi.

Poslanka Čadonič Špelič je v poslanskem vprašanju spomnila na nedavni fizični napad na ribniškega župana Sama Pogorelca. "Vsako nasilje je nedopustno," je v zvezi s tem poudaril Golob, ki je dogodek obsodil.

Meni, da je policija v zvezi z dogodkom v Ribnici delovala hitro. Želi pa si, da bi preiskala motive dogodka. "Ne moremo pa za to kriviti tistih, ki tega dejanja niso izvršili," je dejal Golob. Pri tem je mislil na Rome iz Ribnice in ostalih občin. Kot je dejal, se nekateri Romi trudijo za integracijo v družbo. "Tisto, kar lahko naredimo mi, je, da vse strani, tako manjšino kot večino, ves čas nagovarjamo k iskanju mirnih rešitev in k dialogu," je povedal.

Spomnil je, da je vlada sprejela več predlogov zakonov, ki čakajo na obravnavo v DZ, med katerimi so predlog novele zakona o vrtcih, predlog novele zakona o osnovni šoli in predlog zakona o starševskih nadomestilih.

Golob je dejal, da tudi Slovenija živi v negotovih časih. "Svet drvi, in to zelo hitro, v situacijo, v čase, ki si jih nihče ni znal niti predstavljati," je poudaril premier.

Na to vplivajo razmere, v katerih se spodbuja sovraštvo in se sprejema enostranske ukrepe namesto dialoga. "Ponosen sem na to, da je Slovenija z nekaterimi drugimi evropskimi, tudi svetovnimi državami, otok miru in varnosti," je dejal Golob.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert pa je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju in ministrici za pravosodje Andreji Katič postavila poslansko vprašanje v zvezi z varnostno situacijo, še posebej na jugovzhodu.

Poklukar je spomnil, da so na tem območju lani poleti povečali prisotnost policije. Letos je v prvih petih mesecih na tem območju podala 251 represivnih ukrepov, lani v enakem obdobju pa 198 ukrepov. Med drugim je šlo za hišne preiskave in zasege orožja. Policija je povečala tudi preventivne ukrepe. Poklukar je dejal, da bodo ukrepe nadaljevali, saj s stanjem še ni zadovoljen, nima pa policija čarobne paličice za vse težave na tem območju.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je povedala, da se sodelovanje med policijo, tožilstvom in sodstvom izboljšuje. Vlada je v tem mandatu zvišala število tožilcev, lani rešila nekoliko več ovadb in povečala delež obsodilnih sodb, je povedala.