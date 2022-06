Golob: Mariboru bomo vrnili del sijaja, ki ga je nekoč imel

Kot primer dobre prakse decentralizacije države je navedel Agencijo za energijo: "To je ena redkih, bojim se, da celo edina državna institucija, ki je vse od svoje ustanovitve v Mariboru, neodvisna in odlično deluje." Zanj je to zgled, kako bi morala delovati decentralizacija državne uprave. Ob tem je izpostavil, da je v Mariboru za tako institucijo "dovolj kritične mase, da se je lahko ta zapolnila z lokalnimi kadri in lahko opravlja državno funkcijo popolnoma kompetentno".

Poleg Goloba sta Maribor obiskali tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Na obisku so se dotaknili tudi nekaterih prioritet vlade, kot so zeleni preboj, decentralizacija države, prehrana, kmetijstvo in samooskrba.

Golob je med drugim obiskal Agencijo za energijo in medgeneracijski center, Dom Danice Vogrinec ter Fakulteto za elektrotehniko, informatiko in računalništvo Univerze v Mariboru, kjer se je seznanil s projektoma Trisat ter EDIH. Srečal pa se je tudi z županom Mestne občine Maribor Sašo Arsenovičem. Ta je povedal, da sta s predsednikom vlade govorila o številnih tematikah, od regionalnega razvoja in debirokratizacije do oskrbe starejših, položaja mladih in zadržanja kadra v Sloveniji.