Golob med burno politično jesenjo strmoglavil na lestvici priljubljenosti

Med strankami ostaja na prvem mestu SDS z 22 odstotki, kar je sicer dober odstotek manj kot prejšnji mesec. Še naprej pa se močno krči podpora vodilni koalicijski stranki Gibanju Svoboda, ta mesec je padla še za pet odstotnih točk na 13,4 odstotka. Socialnim demokratom je Mediana namerila najvišjo podporo v tem mandatu, 8,4 odstotka. Vnovič sta se zamenjali Levica in Nova Slovenija, tokrat v prid Levice s 3,9-odstotno podporo, Nova Slovenija ima malenkost manj, in sicer 3,8 odstotka.

Med neparlamentarnimi strankami sta Resnica in SLS in SNS z dvema odstotkoma podpore, SNS pa 1,8 odstotka.

Na četrtem in petem mestu sta njegovi strankarski in ministrski kolegici Dominika Švarc Pipan in Tanja Fajon, nato pa evropska poslanka Ljudmila Novak iz Nove Slovenije. Vse tri so ta mesec napredovale na lestvici.

Najvišji skok pa je uspel finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču, pridobil je šest mest in je deveti. Prvak SDS Janez Janša je napredoval za eno mesto in je 12.

Šef manjše opozicijske stranke Matej Tonin je tokrat štiri mesta izgubil. A to ni nič v primerjavi z Robertom Golobom, ki je ta mesec zgrmel za kar 12 mest navzdol, s četrtega je padel na 16. mesto. Še slabše volivci ocenjujejo vodjo njegove poslanske skupine Boruta Sajovica in nadomestnega premierja tega tedna Luko Mesca, ki je zadnji na lestvici priljubljenosti.