Golob v luči špekulacij: Pripeljali bomo to barko v varen pristan

Kot je prvak stranke, ki je po končnih, a za zdaj še neuradnih podatkih relativna zmagovalka volitev, povedal v objavljenem videu na Instagramu, smo te dni priča različnim špekulacijam glede sestavljanja bodočih koalicij. "Naj vas pomirim. Stvari tečejo skladno s pričakovanji. Popolnoma logično je, da poskuša vsak maksimizirati, izboljšati svoje pozicije," je pojasnil.

Ampak na koncu je edina volja, ki zares šteje, volja volivk in volivcev in ta je bila jasna, je dejal Robert Golob.

"Zato mirne živce, pripeljali bomo to barko v varen pristan. Mogoče bo trajalo malo dlje, ampak tudi to smo že napovedali," je spomnil in zaključil s svojim znanim geslom: "Gremo naprej!"