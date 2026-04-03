Golob v luči špekulacij: Pripeljali bomo to barko v varen pristan

Kot je prvak stranke, ki je po končnih, a za zdaj še neuradnih podatkih relativna zmagovalka volitev, povedal v objavljenem videu na Instagramu, smo te dni priča različnim špekulacijam glede sestavljanja bodočih koalicij. "Naj vas pomirim. Stvari tečejo skladno s pričakovanji. Popolnoma logično je, da poskuša vsak maksimizirati, izboljšati svoje pozicije," je pojasnil.
Ampak na koncu je edina volja, ki zares šteje, volja volivk in volivcev in ta je bila jasna, je dejal Robert Golob.
"Zato mirne živce, pripeljali bomo to barko v varen pristan. Mogoče bo trajalo malo dlje, ampak tudi to smo že napovedali," je spomnil in zaključil s svojim znanim geslom: "Gremo naprej!"
Golob je doslej vse na volitvah izvoljene stranke z izjemo SDS povabil na dva pogovora. Nazadnje v sredo, ko so se dogovorili, da Gibanje Svoboda pripravi osnutek koalicijskega sporazuma. O njem se bodo nato pogovarjali naprej na individualnih pogovorih, nato pa se bodo znova usedli za skupno mizo. Kdaj ga bo prvak Gibanja Svoboda dal na mizo, za zdaj še ni znano, najverjetneje pa enkrat v naslednjem tednu.
Golob si želi, kot je večkrat poudaril, ustvariti vlado narodne enotnosti, a ta ideja bo težko uresničljiva – sploh tudi zaradi povezovanja Anžeta Logarja, Jerneja Vrtovca in Zorana Stevanovića v tako imenovani tretji steber. Vanj je šef NSi v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER že povabil tudi šefa SD Matjaža Hana.
Han je sicer včeraj popoldne izjavil: "V tej konstelaciji nas ne bo."
