Slovenija

Golob v luči špekulacij: Pripeljali bomo to barko v varen pristan

Ljubljana, 03. 04. 2026 09.53 pred 25 dnevi 2 min branja 470

Avtor:
STA M.S.
Robert Golob

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na družbenem omrežju nagovoril volivke in volivce in dejal, da je bila njihova volja na nedavnih volitvah jasno izražena. Ob špekulacijah o bodoči vladi pa miri: "Mirne živce, pripeljali bomo to barko v varen pristan."

Kot je prvak stranke, ki je po končnih, a za zdaj še neuradnih podatkih relativna zmagovalka volitev, povedal v objavljenem videu na Instagramu, smo te dni priča različnim špekulacijam glede sestavljanja bodočih koalicij. "Naj vas pomirim. Stvari tečejo skladno s pričakovanji. Popolnoma logično je, da poskuša vsak maksimizirati, izboljšati svoje pozicije," je pojasnil.

Ampak na koncu je edina volja, ki zares šteje, volja volivk in volivcev in ta je bila jasna, je dejal Robert Golob.

"Zato mirne živce, pripeljali bomo to barko v varen pristan. Mogoče bo trajalo malo dlje, ampak tudi to smo že napovedali," je spomnil in zaključil s svojim znanim geslom: "Gremo naprej!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Golob je doslej vse na volitvah izvoljene stranke z izjemo SDS povabil na dva pogovora. Nazadnje v sredo, ko so se dogovorili, da Gibanje Svoboda pripravi osnutek koalicijskega sporazuma. O njem se bodo nato pogovarjali naprej na individualnih pogovorih, nato pa se bodo znova usedli za skupno mizo. Kdaj ga bo prvak Gibanja Svoboda dal na mizo, za zdaj še ni znano, najverjetneje pa enkrat v naslednjem tednu.

Golob si želi, kot je večkrat poudaril, ustvariti vlado narodne enotnosti, a ta ideja bo težko uresničljiva – sploh tudi zaradi povezovanja Anžeta Logarja, Jerneja Vrtovca in Zorana Stevanovića v tako imenovani tretji steber. Vanj je šef NSi v naši sinočnji oddaji 24UR ZVEČER že povabil tudi šefa SD Matjaža Hana.

Han je sicer včeraj popoldne izjavil: "V tej konstelaciji nas ne bo."

Maki3322
07. 04. 2026 14.24
Desničarji preberite knjigo sveti Urh.
jutri_pa_res
06. 04. 2026 20.41
Golob, ti si na svobodi samo zato, ker te je Ata Štrumpf imel za novi obraz...Še malo, pa Hop Cefizelj...
galambszar
06. 04. 2026 12.09
Mrtvo morje je živ hudič.
Kstane
05. 04. 2026 10.08
Da si ne bo izmislil zopet kakih zunanjih sovražnikov? Izrael in ZDA glede na dejanja te vlade,sigurno ne gledajo lepo na nas?
Smuuki
04. 04. 2026 09.51
Kako bo golob peljal v varen pristan če si ni postavil cilja? Zdaj so mu tri male stranke dale domačo nalogo z rokom enega tedna da pove kam bi sploh rad plul. Joj joj ubogi kekec kako so ga razgalili. Precej nebogleno deluje. Se malo poigravajo z njegovim blefiranjem? Dobro mu kaže da bo odblefiral s političnega prizorišča. A ta nam je 4 leta krojil usodo brez jasnega cilja?
vranavrani
04. 04. 2026 08.41
Holob, tvoja barka je nasedla.
Kumul
04. 04. 2026 08.29
Populistična krilatica. Z dodatkom "nič hudeha" že dolgočasno
Čungalunga1
04. 04. 2026 08.01
Naj se odstranita Janša in Golob, pa bomo na varnem.
natas999
03. 04. 2026 21.59
ni treba hvala,nej raje potone
Vera in Bog
03. 04. 2026 21.26
Spet mutijo na koncu bo spet zelo slaba vlada
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 20.59
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.
brezveze13
03. 04. 2026 20.31
golob bo pripeljal barko, kam, v hormuško ožino?
Maki3322
07. 04. 2026 14.22
Kaj je pa naredil Janša v 3 mandatih nič od nič edino da je država skoraj bankrotiral?? To se bo zgodilo spret čez dve leti. Potem pa bodo spet jokali.
Vera in Bog
03. 04. 2026 20.21
Samo da ne pride do skrajno leve vlade. Raje potem volitve
Beila Ciao1
03. 04. 2026 20.37
Kaj
zmago56
03. 04. 2026 18.49
Včeraj zidar, danes mornar, jutri bo verjetno srčni kirurg. Res je dober naš golob.
Smuuki
04. 04. 2026 09.56
Izvrsten bl ef er po kmečko laž nji vec
zmerni pesimist
03. 04. 2026 18.08
In zopet nismo ravnopravni nam že za malenkosti rubijo zaščitenim pa za velik prekršek nič bravo slo sodniki
Veščec
03. 04. 2026 17.29
barka bo priplula u pristan,z eno veliko luknjo v trupu,tik pred blu,blu,blu,pa to
Bella Ciao1
03. 04. 2026 17.09
Verjetno bi bilo nespodobno v kulturno levo vlado povabiti kriminalne desne stranke, ki že 35 let pomagajo prikrivati svoje in RKC pedofilstvo nad slovenskimi mladoletniki!!!
Julijann
03. 04. 2026 17.24
Golob ne deli tvojega mnenja. Še več, presneto krvavo jih potrebuje. Kaj pa sedaj?
Smuuki
03. 04. 2026 17.55
Na nek način bodo kaj naumili. Bodo pa nekaj denarja namenili v nakup novih igralcev poslancev ki bodo za primerno plačilo prestopili. Drnovšek je tak problem rešil tako. Da je to koruptivno dejanje, da je to organiziran kriminal ni nihče omenil. Če bi to isto potezo izvedla desna stran bi bili kriminalci, izdajalci. Tako je bilo pa samo Ciril Pucko kvisling ki je točno tisti trenutek spregledal kup denarja. Izdajalec je pa za vedno on in njegov rod
galambszar
06. 04. 2026 12.17
Bella prepričal si nas vendar ti noben ne verjame.
zmago56
03. 04. 2026 16.51
Meni se zdi, da rabi ta barka novega kapitana in novo posadko, kajti s kapitanom, ki dovoljuje, da posadka luknje v trup vrta nima pogojev za varno plovbo. Dober kapitan bi moral takoj ukrepati, če mu kdo javi, da voda v trup vdira skozi luknje, ki jih posadka vrta namesto, da bi iskal tiste, ki so luknje odkrili.
natas999
03. 04. 2026 16.46
aaaa ne boš najprej bajto(šotor)naredu do konca???
zmago56
03. 04. 2026 16.25
Kapitan golob dela na tem, da bi to borko potopil, vodi jo na čeri, vmes pa za vsak slučaj posadka še luknje v trup vrtaja.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
