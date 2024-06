Golob med dopustom na finale NBA, namesto njega na mirovno konferenco Pirc Musarjeva

"In tako, kot je Dončič ponosen na svoje trojke. Tako smo mi ponosni na svojo ekipo," se je premier v začetku maja navezal na Dončića ob vložitvi evropske liste Gibanja Svoboda. Nato pa na volilno nedeljo doživel poraz proti Janezu Janši . To pa ni bil njegov edini poskus športno-politične samopromocije. "A je možno, da najina zveza razpade zaradi basketa," je posnetek Goloba, ki je z domačega kavča spremljal košarkarsko tekmo, na Instagramu objavila njegova zasebna partnerica Tina Gaber .

Zato si je po torkovem delovnem obisku v Jordaniji, kjer je sodeloval na konferenci o humanitarni pomoči za Gazo, vzel tri dni dopusta. In si bo, poleg tretje tekme- neuradno - ogledal tudi petkov dvoboj med Telički iz Dallasa in Kelti iz Bostona.

Hiter izračun cene ogleda finalne tekme NBA pokaže, da bi namestitev v Dallasu, let v poslovnem razredu in vstopnica za prestižno tekmo običajnega navijača stala najmanj pet tisoč evrov ali več. Ali gre pri tem za povabilo organizatorjev iz Dallasa, v kabinetu predsednika vlade ne razkrivajo.

Očitno bo Golob zaradi obiska Amerike izpustil mirovno konferenco za Ukrajino, ki bo za vikend potekala v Švici. Pobudo za srečanje svetovnih voditeljev je dala Ukrajina, zato se bo konference udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prav Zelenski je že sredi maja na omrežju X zapisal, da je govoril z Golobom in se mu zahvalil za podporo in potrditev udeležbe na omenjeni mirovni konferenci. Očitno bo namesto Goloba Slovenijo v Šivci zastopala predsednica države Nataša Pirc Musar, saj so na njeni spletni strani že naznanili udeležbo na vrhu v Luzernu.

Švicarske oblasti so doslej prejele potrditev o udeležbi več kot 90 držav.

Golob prihodnji teden službeno na Euro

Tako pa o politični podpori s tribun zlati kapetan košarkarske reprezentance Goran Dragić. "Ko smo igrali evropsko prvenstvo, so bili vsi politiki prisotni. Tako da to je nekako normalno. Definitivno vsi so dobrodošli. Vsi, ki stiskajo pesti za Slovenijo, za slovenske igralce in v tem primeru za Luko."

Dragić je pred štirimi leti tudi sam zaigral v finalu lige NBA. Tedaj ga - tudi zaradi covid omejitev - ni prišel spodbujati nihče iz tedanje Janševe vlade. Pravila protikorupcijske komisije pa od političnih funkcionarjev sicer zahtevajo, da morajo prijaviti vsa darila, če so ta dražja od 50 evrov.

"Podpora nikoli ni breme. Je samo pozitivna stvar. Meni je bilo nekaj najlepšega, kadar sem igral čez lužo. In potem, ko smo igrali v raznih mestih, si videl kakšno slovensko zastavo, slovenske ljudi, ki so prišli na tekmo. Rade volje sem se vedno slikal, podpisal, Kajti iz tukaj prihajamo. Smo zelo majhni in to zelo veliko pomeni, če koga vidiš," o slovenskih navijačih pravi Dragić.

Medtem bo doma v četrtek zasedala Golobova vlada. Zaradi dopusta šefa pa jo bo vodil podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič.

Prihodnji teden si bo premier Golob ogledal tudi tekmo evropskega nogometnega prvenstva s Srbijo. V Münchnu pa bo pesti za Kekovo izbrano vrsto stiskal na uradni službeni poti.