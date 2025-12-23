Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Golob na državni proslavi: Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi

Ljubljana, 23. 12. 2025 20.52 pred 54 minutami 3 min branja 82

Avtor:
U.Z. STA
Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Premier Robert Golob je na proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti dejal, da 35 let, kolikor je minilo od odločitve za samostojno Slovenijo, v življenju človeka pomeni zrelost. V skrbi za naslednje generacije je pozval k povezovanju in gradnji skupnosti, saj povezani zmoremo vse. "Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija," je dodal.

Robert Golob se je v osrednjem slavnostnem govoru med drugim vprašal, kdo smo Slovenci - "ta narod v srcu Evrope, ki ima tako osupljivo prodorne, vztrajne, predane, edinstvene, zmagovalne, tudi po vsem svetu zaželene, prepoznavne državljanke in državljane; mlade in stare, odraščajoče, modre, sposobne in dobesedno čudežne".

"To smo mi. In eno vem zagotovo: nismo majhni. Smo veličastni. Nepremagljivi," je bil jasen. Po njegovih besedah namreč številni Slovenci s svojim znanjem, prispevki, izumi in inovacijami dobesedno rešujejo svet, ga s svojimi športnimi in drugimi uspehi lepšajo ter s to lepoto vse spreminjajo na bolje. "Korak za korakom, rešitev za rešitvijo, dan za dnem, ko se nekdo med nami odloči, da bo sledil notranji poti," je dejal.

Ta pot k svetlobi je po njegovem "pot, tlakovana s strpnostjo, sočutjem, povezanostjo vseh nas". "Pot sprejemanja različnosti, predanosti, da se slišimo, uslišimo, in skupaj prebujamo tisto najboljše v vseh med nami; brez ukoreninjenih predsodkov, brez starih omejitev, ki so samo namišljene in vsiljene," je dodal. To je tudi edina pot, ki ji je vredno slediti ter nanjo povabiti tudi druge, "ko dozorimo v spoznanju, da je pomoč drugemu pravzaprav pomoč sebi", meni.

Medtem ko je spomnil na naravne in kulturne danosti Slovenije in na niz zunanjih kazalnikov uspešnosti, je opozoril, da ne smemo nikoli pozabiti, kaj nas kot človeka v resnici osrečuje. Med drugim se je vprašal, zakaj zasloni zamenjujejo toplino živega stika in zakaj smo tako brezbrižni do žaljivih besed, ki jih izrečemo drug drugemu.

Kot je dejal predsednik vlade, ga globoko skrbi prihodnost naslednjih generacij: "Naraščajoče medvrstniško nasilje že v osnovnih šolah, stiske, depresija in tesnoba med mladimi, ki jih tudi, žal, skrivajo pred svetom. Sprašujem se skupaj z vami - kje smo kot starši, vzgojitelji, državniki odpovedali? Ali smo s svojim obnašanjem in dejanji res zgled? Kaj lahko storimo bolje?"

Po drugi strani pa smo po njegovih besedah lahko hvaležni, da imamo enega najboljših oddelkov neonatalne nege v Evropi. Mladim mamicam in družinam omogočamo porodniški in starševski dopust, imamo javno zdravstvo in javno šolstvo in bogastvo znanja, s katerim spreminjamo svet, je nanizal prednosti Slovenije.

A če želimo kot skupnost hoditi naprej, moramo prepoznati temelje, na katerih vse to stoji, meni. Med njimi je tudi zavest o tem, kako dragocen je mir in naša skupna varnost. Koliko truda, modrosti in zrelosti je potrebne, da ohranjamo družbo, ki namesto razdora izbira sodelovanje in povezovanje.

Kako zelo smo povezani, je ponazoril z vprašanjem: "Se kdaj vprašamo, kdo je preko krvodajalske akcije prejel našo kri?" "Pa vendar se vse prepogosto gledamo z nasprotnih bregov kot predatorji, instinktivne živali, ki prežijo, koga bodo požrle. A jaz verjamem: povezani zmoremo vse," je izpostavil.

Sprememba se začne pri vsakem od nas, je prepričan. Zato je pozval k sprejemanju in preseganju senc, k spoštovanju raznolikosti in gradnji skupnosti, v kateri se vsak posameznik razvija, se čuti sprejetega in vključenega.

Petintrideset let v človeškem življenju pomeni čas, ko imamo znanje, moč in odgovornost. Ko se moramo zavedati, kaj lahko damo skupnosti, ko imamo sposobnost upravljati s svojim in življenjem ljudi okoli nas. "To je največje mojstrstvo - skrb zase in za druge," je izpostavil Golob in dodal, da smo to mojstrstvo Slovenci že večkrat dokazali. "Zato vas vabim, da tudi v bodoče ostanemo skupaj na poti do edinstvenosti, ustvarjalnosti in sodelovanja, s katero bomo oblikovali našo državo - majhno po velikosti, a veliko v srcu," je še dodal.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 26. decembra, se Slovenija spominja razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo.

robert golob državna proslava dan samostojnosti in enotnosti govor slovenci

V poštnem centru tik pred prazniki: kupi pisem, voščilnic in paketov

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI82

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Napačnega so zaprli.
23. 12. 2025 21.59
Govorimo o najbolj nesposobni in pokvarjeni vladi vseh časov..
Odgovori
+1
1 0
Skinwalker
23. 12. 2025 21.59
Cas je da pokazemo kako smo veličastni..za tebe in tvoje je pa cas da spakirate in se poslovite..ce se speljete bi nam naredili veliko uslugo...
Odgovori
0 0
krjola
23. 12. 2025 21.59
a je ta klovn pijan al zadet?
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
23. 12. 2025 21.59
Ta vlada razen dragega populizma ni pokazala nič.
Odgovori
+1
1 0
tavbix
23. 12. 2025 21.59
Povedati je želel, da je nepremagljiva naša globoka država...ki je vedno manj naša. Je pa srce naše sza vedno slovensko!
Odgovori
+1
1 0
Ice_Cat
23. 12. 2025 21.58
Kiro nakladanje
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
23. 12. 2025 21.56
2027 kitajci napadajo tajvan, putin pa evropo. To je to.
Odgovori
+3
3 0
Prototip
23. 12. 2025 21.57
Res je,,muslimani pa slovenijo,,
Odgovori
+2
3 1
Prototip
23. 12. 2025 21.56
Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi,,,ane,kljub temu,da si nam zrihtal najbolj obdavčene plače v evropi,,,,
Odgovori
+8
8 0
nemod
23. 12. 2025 21.55
galub....od...fuzli se, ker ce se je teb sfuzlalo se ni treba cele drzave pahnit v bedo... sami nesposobni ej...pa d ame kdo ne bo zmerjal z janšitom, ker njega tut ne prebavljam...ampka kar pa golobnjak dela z gospodarstvom je pa noro...paraziti voluharski...
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
23. 12. 2025 21.55
SDS bi res moral voditi Slovenec.
Odgovori
-3
1 4
Prototip
23. 12. 2025 21.58
Saj ga vodi,,od Kučana sin.
Odgovori
+2
2 0
komentator112
23. 12. 2025 21.55
Smo ja nepremagljivi in veličastni, če se ti in tebi podobni spokate čim dlje stran!!
Odgovori
+4
4 0
daiči
23. 12. 2025 21.53
a za takale cerkuse se davkoplacevalski dnar zapravla? kaj mamo mi navadni drzavlani od teh proslav?
Odgovori
+3
4 1
Vrana in vrabček
23. 12. 2025 21.52
Ma naj zgine ta Golob iz Slovenije. Samo škodo in sramoto dela Sloveniji in Slovencem.
Odgovori
+2
3 1
Trikrat cepljen
23. 12. 2025 21.51
Prva glasbena andijsko nepalska etno pesem, bi lahko imela podnapise, bi vsaj bilo vedeti o čem pesm govori.
Odgovori
0 0
JaKugaPa
23. 12. 2025 21.51
22.03 veselica
Odgovori
+2
2 0
truelies
23. 12. 2025 21.51
Slovenci smo res veličastni, edino ne vem zakaj dopustimo vsaki vladi da nas pokrade.
Odgovori
+3
3 0
slavkojakse
23. 12. 2025 21.50
UKZ...na proslavi...obrne hrbet...častni četi...RGG...se na proslavi...tak mal usede...in ti nam predstavljajo državo...
Odgovori
+2
2 0
Pamir
23. 12. 2025 21.50
Samostojni samo nekaj let.Sedaj majhna regija v EUstanu.Bruselj glavno mesto zgleda kot Kabul..Vojska včasih varovala meje, sedaj milijoni milijoni migrantov iz Azije Afrike šiba brez problemov.Samo moških seveda.
Odgovori
-1
0 1
Sportsman74
23. 12. 2025 21.48
Golob odleti raje v tople kraje...
Odgovori
-1
3 4
Prototip
23. 12. 2025 21.50
V Dob,pa janeza z njim...
Odgovori
+2
2 0
FineFine
23. 12. 2025 21.48
Sem mislil, da se tale ne more kaj bolj ponižati. Pa vseeno, s sabo je potegnil Slovenijo...
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
moskisvet
Portal
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425