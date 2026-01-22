Golob na izredni vrh EU: Ogorčen bom, če bo kdo razmišljal drugače

Kot je v izjavi po seji vlade dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje, bo ne samo presenečen, ampak ogorčen, če bi kdorkoli od evropskih voditeljev razmišljal drugače.

Glede vabila predsednika ZDA Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir pa je premier ponovil oceno, da je v tem trenutku veliko prezgodaj in preveč odprtih vprašanj, da bi Slovenija k odboru pristopila.