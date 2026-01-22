Naslovnica
Slovenija

Golob na izredni vrh EU: Ogorčen bom, če bo kdo razmišljal drugače

Ljubljana, 22. 01. 2026 16.08 pred 1 uro 1 min branja 47

Avtor:
STA M.S.
Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Premier Robert Golob je pred odhodom na izredni vrh EU izrazil prepričanje, da bodo voditelji članic EU precej enotni glede Grenlandije. Ozemeljska celovitost in nedotakljivost meja morata ostati brezpogojni, čudil bi se, če bi kateri voditelj evropske države temu nasprotoval, tisti, ki bi, pa nima kaj iskati v evropski družini, je dejal.

Kot je v izjavi po seji vlade dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje, bo ne samo presenečen, ampak ogorčen, če bi kdorkoli od evropskih voditeljev razmišljal drugače.

Glede vabila predsednika ZDA Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir pa je premier ponovil oceno, da je v tem trenutku veliko prezgodaj in preveč odprtih vprašanj, da bi Slovenija k odboru pristopila.

Preberi še Golob: Ni še nastopil čas, da bi se Slovenija pridružila Odboru za mir

Slovenija si po njegovih besedah želi, da bi v Gazi stekla druga faza mirovnega procesa. O tem je glasoval Varnostni svet Združenih narodov, to je podprla tudi Slovenija, ki v okviru te resolucije podpira tudi delo vseh mednarodnih deležnikov. Trumpov odbor pa bistveno presega ta mandat in posega v področje ZN, česar ni mogoče podpreti, je poudaril Golob.

Vlada je danes sklenila, da Slovenija za zdaj ne namerava sprejeti povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir. Kot je pojasnila zunanja ministrica Tanja Fajon, zasnova odbora, ki ni omejena zgolj na Gazo, odpira temeljna vprašanja glede načel in sistema organizacije ZN.

robert golob grenlandija vrh eu

