Golob na izredni vrh EU: Ogorčen bom, če bo kdo razmišljal drugače

Kot je v izjavi po seji vlade dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje, bo ne samo presenečen, ampak ogorčen, če bi kdorkoli od evropskih voditeljev razmišljal drugače.
Glede vabila predsednika ZDA Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir pa je premier ponovil oceno, da je v tem trenutku veliko prezgodaj in preveč odprtih vprašanj, da bi Slovenija k odboru pristopila.
Slovenija si po njegovih besedah želi, da bi v Gazi stekla druga faza mirovnega procesa. O tem je glasoval Varnostni svet Združenih narodov, to je podprla tudi Slovenija, ki v okviru te resolucije podpira tudi delo vseh mednarodnih deležnikov. Trumpov odbor pa bistveno presega ta mandat in posega v področje ZN, česar ni mogoče podpreti, je poudaril Golob.
Vlada je danes sklenila, da Slovenija za zdaj ne namerava sprejeti povabila ameriškega predsednika Donalda Trumpa za sodelovanje v Odboru za mir. Kot je pojasnila zunanja ministrica Tanja Fajon, zasnova odbora, ki ni omejena zgolj na Gazo, odpira temeljna vprašanja glede načel in sistema organizacije ZN.
