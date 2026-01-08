Golob obiskal starejše v Ilirski Bistrici: Položnica je nižja za 400 evrov

Da je dolgotrajna oskrba pomembno znižala stroške položnic, se je Robert Golob, kot je povedal, prepričal tudi sam ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici. "Oskrba v dvoposteljni sobi je pred uvedbo dolgotrajne oskrbe stala 1126,5 evra, po novem pa stane 735,63 evra. Razlika je torej 390 evrov, ki jih bo varovanec v dvoposteljni sobi lahko privarčeval zaradi uvedbe dolgotrajne oskrbe. Oskrba v enoposteljni garsonjeri je prej stala 1400 evrov, po novem stane 999. Razlika je torej 400 evrov. In ta razlika je točno tisto, kar definira razliko med solidarno družbo in družbo, ki stremi k posamezniku," je dejal v izjavi za medije.

Da so zneski na položnicah v domovih za starejše nižji, je od direktorice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica Jasmine Tomažiič izvedel tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. "Zagotovila mi je, da so čisto vse položnice nižje, kot so bile prej," je dejal. Pri tem imajo po besedah ministra večji prihranek tisti, ki so v višji kategoriji oskrbe, saj se po novem plačuje le strošek nastanitve in prehrane, oskrba pa gre v celoti v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. "To jasno pove, da je smer prava," je dejal.