Slovenija

Golob obiskal starejše v Ilirski Bistrici: Položnica je nižja za 400 evrov

Ilirska Bistrica, 08. 01. 2026 15.47 pred 53 minutami 2 min branja 28

Avtor:
U.Z. STA
Golob ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici

Dolgotrajna oskrba je pomembno znižala stroške položnic za varovance v domovih za starejše, je ob obisku Doma starejših občanov Ilirska Bistrica dejal predsednik vlade Robert Golob. To pomeni, da je vlada na to področje vpeljala solidarnost v pravem pomenu, je dejal. Minister Simon Maljevac pa je zagotovil, da se izvaja tudi oskrba na domu.

Da je dolgotrajna oskrba pomembno znižala stroške položnic, se je Robert Golob, kot je povedal, prepričal tudi sam ob obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici. "Oskrba v dvoposteljni sobi je pred uvedbo dolgotrajne oskrbe stala 1126,5 evra, po novem pa stane 735,63 evra. Razlika je torej 390 evrov, ki jih bo varovanec v dvoposteljni sobi lahko privarčeval zaradi uvedbe dolgotrajne oskrbe. Oskrba v enoposteljni garsonjeri je prej stala 1400 evrov, po novem stane 999. Razlika je torej 400 evrov. In ta razlika je točno tisto, kar definira razliko med solidarno družbo in družbo, ki stremi k posamezniku," je dejal v izjavi za medije.

Da so zneski na položnicah v domovih za starejše nižji, je od direktorice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica Jasmine Tomažiič izvedel tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. "Zagotovila mi je, da so čisto vse položnice nižje, kot so bile prej," je dejal. Pri tem imajo po besedah ministra večji prihranek tisti, ki so v višji kategoriji oskrbe, saj se po novem plačuje le strošek nastanitve in prehrane, oskrba pa gre v celoti v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. "To jasno pove, da je smer prava," je dejal.

Maljevac in Golob na obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici
Maljevac in Golob na obisku v Domu za starejše v Ilirski Bistrici
FOTO: Vlada Republike Slovenije

Glede podatka, da iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu ni šel še niti en evro, je dejal, da to ne pomeni, da se dolgotrajna oskrba na domu še ne izvaja. "Plačilo je namreč za nazaj, mislim da lahko tudi za več kot šest mesecev. Podatek zato pove samo, da ni bil obdelan še noben zahtevek za vračilo, ne pa, da se dolgotrajna oskrba na domu ne izvaja. Sam vem, da se izvaja," je dejal.

Odzval se je tudi na zadnji domnevni primer izživljanja nad oskrbovanci v Centru starejših Koper Deos, kjer naj bi ena od zaposlenih med intimnim odnosom fotografirala oskrbovanko in oskrbovanca, nato pa slike delila s sodelavci. S primerom je bilo ministrstvo seznanjeno v sredo, takoj zatem se obrnilo na dom, od katerega še čaka pojasnila, nato pa bo ukrepalo naprej, je dejal.

Preberi še Sum zlorabe v domu za starejše: stanovalca naj bi posneli med intimnim odnosom

Poudaril je, da vsakršno nasilje nedopustno in ga kot družba ne smemo tolerirati. Na splošno so sicer domovi za starejše v Sloveniji po besedah ministra varni, zato si ne želi, da bi se na podlagi tega domnevnega ekcesnega primera prikazovalo, da je v domovih za starejše vse narobe.

