Golob na obisku v NUK o načrtih vlade glede gradnje NUK II

Projekt se je nazadnje zaustavil zaradi težave z delom zemljišča za NUK II v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL). Leta 2006 je bila namreč sklenjena pogodba med MIZŠ in MOL, po kateri je MOL zemljišča podelil za namen izgradnje NUK II, s čimer bi po izgradnji v objektu imel svoj solastniški delež. Vendar v pogodbo niso bila vključena tri zemljišča, ki takrat še niso bila zemljiškoknjižno urejena, za katere pa se je izkazalo, da jih je treba vključiti.

Zgodba z NUK II ima že dolgo brado in sega v 80. leta minulega stoletja, ko je bil izveden prvi natečaj za NUK II, ki pa je ostal nerealiziran. Na mednarodnem natečaju leta 2012 je bila za projekt nove nacionalne knjižnice izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti.

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Ko je leta 2020 projektant oddajal vlogo za gradbeno dovoljenje, so ugotovili, da je za omenjena zemljišča treba pridobiti stavbno pravico. Zapletlo se je, ker je MOL izrazil željo, da država odkupi zemljišča v celoti. Konec leta 2020 je bila tudi narejena cenitev, a ker v proračunu ni bilo sredstev za odkup zemljišč, so se stvari zaustavile.

Ravnatelj NUK-a Leban je nato novembra lani s tedanjo ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo NUK II, ki je uredil še zadnja odprta vprašanja glede rabe zemljišč in odprl pot za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kot je tedaj povedal Leban, bodo "prestopili še zadnjo stopnico in stopili pred najzahtevnejšo nalogo: najti bo potrebno zadostne finančne vire za gradnjo".

Projekt NUK II je sicer vlada na podlagi interventnega zakona za zagon gospodarstva po epidemiji spomladi 2020 umestila na seznam pomembnih naložb.