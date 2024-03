Golob na sestanku z vplivnico: se pripravlja nova strategija komuniciranja?

"Kar vidimo, bi težko imenovali strategija. Mene vse skupaj bolj spominja na krizo srednjih let. Vse skupaj izgleda, kot da se premier v tej situaciji in v zadnjem času odloča s hormoni, ne pa z glavo," ocenjuje profesor Dejan Verčič .

Da tudi enosmerni tok prek družbenih omrežij, mimo množičnih medijev ne bo prinesel želenih rezultatov in povrnil zaupanja v delo vlade, pa je prepričan Verčič. "To je strašna napaka, ki jo je v preteklosti že poskusil Janez Janša. To je bila verjetno ena največjih napak, ki jo je v svojem političnem življenju naredil. Robert Golob pa to enako napako zgolj ponavlja."

In kaj pravijo v kabinetu predsednika vlade? Da je Samanta Cimerman predstavila zadnje smernice in trende na družbenih omrežjih, pravijo. Za strmoglavljenje javne podpore naj bi ob tem med drugim krivil prav nespretno nagovarjanje državljanov. "S predsednikom sva se precej pogovarjala tudi o tem, da je bila ena od naših hib tudi komunikacija," pravi minister za Slovence po svetu Matej Arčon .

Da s predsednikom vlade, ko gre za področje komuniciranja, predstavijo svoje ideje, naj bi bila sicer ideja Golobove spremljevalke Tine Gaber, ki naj bi tudi sama kot strokovnjakinja za družbena omrežja že svetovala nekaterim ministrom. "Kaj in kdaj objavljati, ali je pametno kupiti všečke in sledilce, kako prepoznati zlagan profil," je dejala na družbenem omrežju. Pa tudi kako prepoznati priložnost in z mehkejšimi vsebinami pritegniti pozornost občinstva.

Zdi se, da so prav politiki iz leta v leto bolj iznajdljivi. Tako tudi aktualna predsednica Nataša Pirc Musar, ki sicer v nekoliko manjšem obsegu nadaljuje delo predhodnika. Ob 8. marcu je tudi zapela. "Ne moti me, v kolikor je to nekaj, kar na nek način izraža, kakšni so ti politiki. Celo pri Borutu Pahorju bi rekel, bil je kralj Instagrama, ampak ni bil Instagram tisti, ki je določal njegovo politiko," komentira Verčič.

Četudi je Instagram skupaj z drugimi omrežji postal del predvsem zahodne politike, pa ta del politike ne sme prevladati nad vsebino, ki so jo in jo obljubljajo svojim volivcem, še dodaja.