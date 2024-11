Zelenska: V Ukrajini skušamo obnavljati hitreje, kot lahko Rusija uničuje

Golob je na začetku srečanja izrazil globoko obžalovanje zaradi današnjega incidenta v Narodni univerzitetni knjižnici, kjer je Zelenska v spremstvu Aleša Musarja , soproga predsednice, predala knjižno donacijo ukrajinskih del. Pred knjižnico pa jih je pričakal protestnik, ki je v angleškem jeziku zavpil: "Vojna se mora končati. Rusija bo zmagala." Policija je moškega pospremila na stran in ga popisala. Kot je poudaril Golob, je to nesprejemljivo vedenje, ki v naši družbi ne sme imeti prostora.

Na dan, ko Ukrajina obeležuje 1000 dni od pričetka ruske agresije na Ukrajino, se je predsednik vlade Robert Golob srečal z Oleno Zelensko , s soprogo ukrajinskega predsednika, in prvo podpredsednico ukrajinske vlade in ministrico za gospodarstvo Julijo Sviridenko .

Premier Golob je ponovno poudaril, da je bila Slovenija med prvimi državami, ki je Ukrajini ponudila pomoč, in da bo z njo nadaljevala tudi v prihodnje. Kot je dodal, bo večina sredstev še naprej namenjena humanitarnim projektom, ki pomagajo najbolj prizadetim.

Prav tako pa je Golob znova izrazil tudi podporo Ukrajini na njeni poti v Evropsko unijo in zvezo Nato. Pri tem pa je izpostavil, da bo članstvo v zavezništvu mogoče doseči le ob soglasju vseh članic, pri čemer Slovenija ostaja zanesljiva partnerica in podpornica.

Po vljudnostnem srečanju je potekal podpis memorandumov o mednarodnem medicinskem partnerstvu med Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor ter ukrajinskimi klinikami. Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, partnerstvo predstavlja lep primer strokovnega sodelovanja med osrednjimi zdravstvenimi ustanovami v Ukrajini in Sloveniji. Memorandumi med drugim navajajo pomoč ukrajinskim zdravstvenim institucijam pri posodobitvah v skladu z evropskimi standardi, izmenjavo najboljših praks učinkovitega upravljanja v zdravstvu in vodenje skupnih znanstvenoraziskovalnih konferenc in izobraževalnih dogodkov.

'V Ukrajini skušamo obnavljati hitreje, kot Rusija uničuje'

Po srečanju z Golobom se je Zelenska v Ljubljani udeležila tudi letnega zasedanja Svetovalnega odbora ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti, ki je posvečeno humanitarnim potrebam Ukrajine.

"V Ukrajini smo osredotočeni na to, da obnavljamo hitreje, kot lahko Rusija uničuje," je v uvodnem nagovoru na zasedanju povedala Zelenska. Poudarila je, da namreč izgubljenih življenj ne morejo povrniti, morajo pa preživelim zagotoviti dostojne pogoje za življenje.

Smrtonosni ruski napadi so realnost ukrajinskega vsakdana, je dodala in se Sloveniji zahvalila za podporo, ki jo namenja prizadevanjem za obnovo Ukrajine in humanitarnim prizadevanjem v državi, med drugim prek organizacije ITF.

Pred nastopom ukrajinske prve dame so imeli na dogodku pozdravne nagovore francoska veleposlanica v Sloveniji in predsednica svetovalnega odbora ITF Florence Levy, predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen soprog Aleš Musar.