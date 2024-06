Golob na višku kampanje z ostrimi besedami proti političnim nasprotnikom

Tudi nosilka kandidatne liste Svobode Irena Joveva je zatrdila, da se že veselijo volilne nedelje. "Verjamem, da so tudi ljudje v zadnjem mesecu uvideli, kdo je na napačni strani zgodovine in s tem tudi na napačni strani prihodnosti," je dejala.

Ostre puščice kritike pa je Golob usmeril tudi v politične nasprotnike. "Želim si, da so ljudje, ki nas predstavljajo v Evropi, ljudje, na katere smo lahko ponosni, in ne ljudje, ki se po video povezavah pogovarjajo z zamaskiranimi skrajneži. Verjamem, da to ni obraz Slovenije, ki ga želimo kazati v Evropi. Verjamem, da se bo to pokazalo tudi v nedeljo," je dejal.

"Lažje je širiti laži in strah, ker za to ne rabiš nič delati. Rezultati potrebujejo čas, a to je edina pot naprej. Včasih je težko, ker smo demokrati, odprti do drugačnih mnenj, in vsako drugačno mnenje upočasni proces, a ga hkrati obogati. Zato je končna rešitev toliko boljša," je poudaril Golob.

Vesela naj bi potrdili še pred koncem junija

Spomnil je tudi na pomen dela Evropskega parlamenta, ki sprejema podlago za velik del nacionalne zakonodaje. Prednosti članstva v EU je izpostavil tudi kandidat največje vladne stranke za evropskega komisarja Tomaž Vesel, ki naj bi ga po načrtih na vladi potrdili še pred rednim zasedanjem voditeljev držav članic konec junija. "Vedno smo lahko kritični, a vendarle alternativa za to nadnacionalno povezavo, ki je lahko zelo učinkovita, za naš prostor pravzaprav ne obstaja," je poudaril.

Volivci v Sloveniji se sicer ob izbiri bodoče postave evropskih poslancev iz Slovenije izrekajo tudi o vprašanjih na treh posvetovalnih referendumih. Golob je optimističen, da bodo tudi pri tem dobili zeleno luč volivcev, zakonodajne postopke za ureditev teh vprašanj bodo sprožili jeseni in jih zaključili v letu dni. Ocenjuje, da bi lahko najprej začeli urejati vprašanji pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter gojenja in pridelave konoplje za medicinske namene.