Golob nad vlado zaradi cen, marž, Izraela: 'To je največja možna sramota'

Golob je spomnil na energetsko krizo izpred štirih let in na pripravljenost tedanje vlade pod njegovim vodstvom nanjo. "Ekipa, ki je pomagala pred štirimi leti, je tudi danes pripravljena," je poudaril in izpostavil predlog zakona za začasno omejitev marž naftnim trgovcem, ki so ga vložili poslanci Svobode in ga bo DZ obravnaval prihodnji teden. "Razumemo vlado, ker ne more drugače, kot da svoje gospodarje poplača. A to niso naši gospodarji," je dejal.

Zagovarjal je spoštovanje mednarodnega prava kot edino zaščito suverenosti naroda. "Ko se v Gazi dogajajo zločini, ko se dogaja genocid, moramo biti jasni in glasni, da se izvaja genocid in da s tistimi, ki ga izvajajo, ne bomo imeli stikov, se z njimi rokovali, še manj sodelovali. Edini razlog, zakaj bi kdo želel z njimi sodelovati, je, če je njihov hlapec," je dejal Golob, kritičen do nastopa premierja Janeza Janše na Generalni skupščini ZN, ko je organizacijo obtožil dvojnih meril.