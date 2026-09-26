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Slovenija

Golob nad vlado zaradi cen, marž, Izraela: 'To je največja možna sramota'

Ljubljana, 26. 09. 2026 17.34 pred 29 minutami 2 min branja 19

Avtor:
STA N.Š.
Robert Golob

Člani in simpatizerji največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda so se srečali na pikniku v Opatjem selu. Zbrane je nagovoril predsednik Robert Golob, ki je izrazil vrsto kritik na račun vlade, izpostavil pa skrb pred visokimi cenami energentov in hrane in zagovarjal spoštovanje mednarodnega prava. Pozval je tudi k udeležbi na referendumih.

Golob je spomnil na energetsko krizo izpred štirih let in na pripravljenost tedanje vlade pod njegovim vodstvom nanjo. "Ekipa, ki je pomagala pred štirimi leti, je tudi danes pripravljena," je poudaril in izpostavil predlog zakona za začasno omejitev marž naftnim trgovcem, ki so ga vložili poslanci Svobode in ga bo DZ obravnaval prihodnji teden. "Razumemo vlado, ker ne more drugače, kot da svoje gospodarje poplača. A to niso naši gospodarji," je dejal.

Zagovarjal je spoštovanje mednarodnega prava kot edino zaščito suverenosti naroda. "Ko se v Gazi dogajajo zločini, ko se dogaja genocid, moramo biti jasni in glasni, da se izvaja genocid in da s tistimi, ki ga izvajajo, ne bomo imeli stikov, se z njimi rokovali, še manj sodelovali. Edini razlog, zakaj bi kdo želel z njimi sodelovati, je, če je njihov hlapec," je dejal Golob, kritičen do nastopa premierja Janeza Janše na Generalni skupščini ZN, ko je organizacijo obtožil dvojnih meril.

Golob je bil kritičen do nastopa premierja Janeza Janše na Generalni skupščini ZN.
Golob je bil kritičen do nastopa premierja Janeza Janše na Generalni skupščini ZN.
FOTO: Profimedia

Evropa je po Golobovih besedah pred tedni zmogla enotnost, da obsodi nasilje na Zahodnem bregu, a je Slovenija ustavila skupno izjavo. "To je največja možna sramota. To ni naša politika. Ta politika mora dobiti jasen ne. Zato smo vložili predlog ustavne obtožbe zoper premierja Janeza Janšo," je poudaril in dodal, da nima nihče pravice podrejati Slovenije tuje državi.

Golob je zbrane pozval tudi k udeležbi na oktobrskih referendumih, "na katerih naj se izrečejo proti prevarantom, lažnivcem, goljufom in izdajalcem", in se zahvalil vsem, ki so prispevali podpise za referendum "proti razkroju države".

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KOMENTARJI19

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Hind Rami Iyad Rajab
26. 09. 2026 18.14
Bravo Golob....Golob je zbrane pozval tudi k udeležbi na oktobrskih referendumih, "na katerih naj se izrečejo proti prevarantom, lažnivcem, goljufom in izdajalcem", in se zahvalil vsem, ki so prispevali podpise za referendum "proti razkroju države"....To je to...desnaciji so že vsi histerično preplašeni....odleteli bodo kot knof od gat ....banda pokvarjena lažniva kletna neizobražena primitivna lopovska koruptivna kriminalna janšistična....
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-1
0 1
štajerski janezek
26. 09. 2026 18.15
Primitivec si preveč v kozarec pogledal?
Odgovori
0 0
štajerski janezek
26. 09. 2026 18.13
Vrhuuuunski manageeeer 😂😂😂😂
Odgovori
0 0
ActiveR
26. 09. 2026 18.13
Evropa ni bila prav nič enotna, nihče od pomembnih igralcev ni komentiral odličitve Slovenije. Mi smo pač morali počistiti EU toaleto, tako kot je Pernati moral odstopiti od tožbe.
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+1
1 0
GrizzlyMravlja
26. 09. 2026 18.12
Sam sem bil na zahodnem bregu in nisem zasledil nasilja? mislim koga pa ne ce se upira... zakaj potem ne obsojate hamasa nic ki je vso to vojno zakuhal? Izraelcem je po domače počil film 7. oktobra. Le tako naprej Janša, 4x ZA
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+4
4 0
Julijann
26. 09. 2026 18.11
Haha, a sedaj pa ne poziva k bojkotu referendumov? Ta tip ima pa res za vsako stvar mnenje, ki ga osebno 5x spremeni.
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+2
2 0
HardKore
26. 09. 2026 18.10
Ti si imel priliko, pa si dokazal svoje sposobnosti laganja... zdaj pa bodi lepo tiho
Odgovori
+4
4 0
Julijann
26. 09. 2026 18.09
Ja, lahko je pljuvati po drugem. A je sam pozabil, da se je delež ljudi pod pragom revščine lepo povišal. Pa vse je bilo tako super pod njegovo vlado, gospodarstvo je divjali, plače so menda vsem lepo rasle ....
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+1
3 2
Hind Rami Iyad Rajab
26. 09. 2026 18.14
lažeš đulo
Odgovori
0 0
jernam
26. 09. 2026 18.03
Zadnja štiri leza je pokazal svoje znanje, poden. Pika dokončna pika.
Odgovori
+7
9 2
jernam
26. 09. 2026 18.02
Kakšna je udeležba, nobene fogke?
Odgovori
+2
3 1
nastjamarko
26. 09. 2026 18.00
4x za da se popkovina prereže
Odgovori
+9
10 1
nastjamarko
26. 09. 2026 17.59
Dajte dost vas imam levi samo zdrahe delate. Kaj bi vi ceneje zrihtali malo morgen polna usta so vas. Gremo Janša samo tako naprej.
Odgovori
+9
12 3
JanezOrban
26. 09. 2026 17.58
Bravo Golob čestitamo in pozdravljamo!
Odgovori
-7
4 11
dante_
26. 09. 2026 17.53
Golob in njegova vlada mi je z višanjem davkov pobrala več kot sem sploh vsega za bencin dal
Odgovori
+10
13 3
street45
26. 09. 2026 17.59
Daj ne bluzi.... Isto plačuješ zdaj kot si prej. SDSovci ste obupni s tem populističnim trolanjem.
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-4
4 8
patogen
26. 09. 2026 17.53
Nagledali smo se ga zadnja 4 leta. ne vem zakaj je sedaj vsak dan na naslovnici? Bi radi, da ga vzljubimo? Nima atributov, človek se zlaže čim odpre usta.
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+10
12 2
brezveze13
26. 09. 2026 17.52
ej pernati največja sramota državi si ti tvoja stranka in levica v kolikor bi se malo skuliral verjamem da bi te tudi resnica in svoboda podprli po volitvah tako si pa ostal sam z levico SD je pa itak nevtralen , mogoče bi še on malo promoviral levake po volitvah ampak mu zaradi svoje politične agende to ni zdelo ravno primerno, se pravi da te je tudi kučan pustil na cedilu, prvo moraš ugotoviti kako se sploh politika vodi ne pa da si bil voden od kokain šefa
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+8
10 2
lokson
26. 09. 2026 17.52
Če je pa tale diht, pol pa res ne vem več.
Odgovori
+7
8 1
ap100
26. 09. 2026 17.49
največja možna sramota je trenutna opozicija ki deluje kot človek zrel za ustanovo
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+13
14 1
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