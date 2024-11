Agencija o novem obračunu omrežnine: Nikogar nismo zavajali

Kot smo poročali v včerajšnji oddaji 24UR, je premier Robert Golob neuradno ogorčen nad delom Agencije za energijo in njenega novega tarifnega sistema obračuna omrežnine. Že ta teden bo zato predvidoma vlada obravnavala predlog o omejevanju cen električne energije, a to naj ne bi bil edini ukrep, neuradno naj bi v teh dneh pretresali tudi morebitne dodatne ukrepe.

Agencija: Nismo zavajali

Nekatere uporabnike je sicer zmotilo, da naj bi agencija pojasnjevala, da bo obračun omrežnine za enkrat zgolj prikazan na računu in da naj bi kasneje prešel v redni obračun in agenciji očitajo zavajanje. Agencija za energijo je danes v odzivu sporočila, da niso pred uvedbo nikogar zavajali: "Pogosto in na več načinov (v izjavah za javnost, na spletni strani uro.si, v brošuri idr.) smo navajali, da se nova metodologija začne uporabljati 1. oktobra 2024. Res smo navajali, da se za gospodinjstva in male poslovne odjemalce uvede postopno, pri čemer smo vedno zelo jasno poudarili, da prehodno obdobje velja le za obračun morebitne presežne moči, če odjemalci v tem obdobju ne bodo spreminjali dogovorjene moči. Vsebino so povzemali tudi številni mediji. Na spletni strani uro smo objavili tudi izračune na podlagi nove metodologije in učinke na posamezne skupine odjemalcev z učinki od 1. oktobra dalje."