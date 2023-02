Golob naj bi se odpovedal milijonski nagradi za poslovno uspešnost

Skladno s pogodbo o oblikovanju variabilnega dela plače mu je pripadlo približno poldrugi milijon evrov bruto nagrade. Za svoje delo do 18. novembra 2021, ko mu je prenehal zadnji petletni mandat na vrhu trgovca z elektriko in pred vstopom v politiko, je fiksni del njegove plače dosegel 200.000 evrov neto, podatke iz letnega poročila Gen-I povzema časnik.

Vendar pa so na decembrski skupščini Gen-I, ki je v večinski lasti države, sprejeli sklep, da se ves razpoložljivi denar porabi za blaženje posledic draginje. Uradno je skupščina – na njej o višini zneska niso govorili – sprejela sklep, da se članom poslovodstva ponudi v podpis sporazum, s katerim se odpovedujejo nagradi.

V Gen energiji, ki je solastnica Gen-I, so za Delo povedali, da je sklep skupščine še "v izvajanju", kar po navedbah časnika pomeni, da ga vsi še niso podpisali. Neuradno pa naj bi Golob sporazum že podpisal.

Predvidene nagrade poslovodstvu družbe za poslovanje s 70 milijoni evrov dobička leta 2021 so zaradi višine zneska povzročile nemalo razburjenja. Nagrada naj bi pripadla tako Golobu kot drugim trem članom uprave, in sicer Igorju Koprivnikarju, Danijelu Levičarju in Andreju Šajnu, ki pa bi jim izplačali nekoliko nižji znesek.