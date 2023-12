Premier: Naj bo leto, ki prihaja, leto priložnosti za vsakega izmed nas

"Nenazadnje so tudi oni ljudje, tudi oni imajo doma družine, otroke, žene, može, pa so danes tukaj, in bodo tukaj vso noč, da bodo lahko pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo tudi v času silvestrovega," je dodal.

Povezanost, spoštovanje, optimizem in medsebojna podpora - to je moč naše skupne prihodnosti, ki jo s ponosom predajmo naslednjim generacijam, je še dodal in vsem zaželel srečno v novem letu.

Naša skupna odgovornost je, da vsak dan ustvarjamo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko naši otroci razvijajo svojo ustvarjalnost in samostojnost, je opomnil. " Želim si, da odraščajo ob spoštovanju človekovih pravic in osebnega dostojanstva, v demokratični in varni Sloveniji. V družbi, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega in cenjenega."

"Drage prijateljice, spoštovani prijatelji, naj bo leto, ki prihaja, leto priložnosti za vsakega izmed nas. Skupaj gradimo družbo, ki naj temelji na medsebojnem spoštovanju in razumevanju. Posebno pozornost namenimo našim najmlajšim. Slovenija je po podatkih organizacije "Save the children" do otrok najprijaznejša država na svetu. Prizadevajmo si, da tako tudi ostane, " pa je predsednik vlade že predtem zapisal v svoji novoletni poslanici.

Novoletno voščilo je ljudem namenila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon s svojo ekipo na ministrstvu. "Drage državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci! Tudi v tem letu smo vam stali ob strani. Za nami je veliko uspešnih zgodb, konzularne zaščite slovenskih državljanov, ki so se v tujini znašli v stiski. Na Slovenijo smo lahko ponosni. Kot povsod v življenju, naše preteklo delovanje in uspehi vlivajo visoka pričakovanja v naše prihodnje delo. Četudi nas čaka vrsta preizkušenj, si želim, da bo leto mirno. Želim vam veliko uspeha, sreče, zdravja in ljubezni," je zapisala.

Kulturna ministrica Asta Vrečko pa se je ob koncu leta zahvalila vsem za prispevek k bogatenju naše kulture. "V letošnjem letu smo Ministrstvu za kulturo nadaljevali dialog z deležniki, širili pravice samozaposlenih in premikali investicijske projekte, ki so vrsto let ostajali nedotaknjeni," je sporočila. Izpostavila je, da je v veljavo stopil nov Zakon o RTVS, ter da so pripravili nov Zakon o medijih. "Naprave bodo končno spregovorile v slovenščini. Predstavili smo Strategijo za muzeje in galerije, nov Nacionalni program za kulturo, Slovenijo smo uspešno zastopali na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V novem letu zajemimo vsak trenutek z odprtostjo in pogumom, ki nas vodi k raziskovanju in ustvarjanju ter iskanju skupnih poti. Naj bo naša pot v novem letu solidarna in ustvarjalna. Naj bo polna medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in povezanosti. Srečno v 2024!"

Predsednica Nataša Pirc Musar pa je že pred dnevi sporočila, da je bilo leto, ki se poslavlja, leto težkih preizkušenj. "Silna moč narave ni izbirala. Voda je odnašala vse, kar ji je stalo na poti. Tudi človeško življenje. Ni pa odnesla človečnosti, dobrote in solidarnosti. Iz poplavljenih polj so zrasle s še mogočnejšimi in trdnejšimi vejami, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. Smo šele na začetku, a se bo obnova nadaljevala. Na stavbah in tista v naših srcih. Vsakdo, ki bo potreboval pomoč, jo bo dobil. To imamo Slovenke in Slovenci v sebi. Nihče ne bo ostal pozabljen," je zagotovila.