'Najučinkovitejši odgovor na rusko propagando je udeležba na volitvah'

Kot je dejal premier Robert Golob, je ruska propaganda pred evropskimi volitvami dobila nek nov zagon, tako da se v večini držav članic unije "kaže že kar odkrita protievropska propaganda". Slovenija pri tem po njegovih besedah ni izjema, pri čemer je spomnil na izgon ruskega diplomata, udeleženega v širjenju ruske propagande. Pri tem je ključno, da Evropska unija, države članice in tudi Evropski parlament najdejo učinkovit odgovor. "Po vseh raziskavah se vsi zavedamo koristi življenja v Evropski uniji. Dajmo to pokazati še tako, da pridemo na volitve in nagradimo tiste stranke, ki so proevropske in zagovarjajo vrednote, kot so demokracija, pravna država in zavzemanje za mir. Mislim, da je to tudi najboljši možni odgovor na katerokoli propagando, ki prihaja od kjerkoli in bi bila usmerjena proti Evropski uniji," je povedal. Aktivno bo k udeležbi na volitvah 9. junija nagovarjala tudi vlada, je napovedal premier.

Robert Golob FOTO: AP icon-expand

Dezinformacije je treba po njegovem mnenju vztrajno naslavljati in poudarjati, da kdorkoli govori, da je EU nekaj slabega, zagotovo nima dobrih namenov. Samo s sankcijami, h katerim sta v sredo spričo poročil o domnevnem ruskem vmešavanju v delo Evropskega parlamenta pozvala premierja Belgije Alexander De Croo in Češke Petr Fiala, te težave ni mogoče rešiti, je še dejal Golob. Voditelji članic EU so v sredo razpravljali tudi o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo in odzivu EU na nedavno nadaljnjo zaostritev napetosti na Bližnjem vzhodu po sobotnem iranskem napadu na Izrael. Pri tem so podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Teheranu, predvsem v povezavi z brezpilotnimi letalniki in raketami. Iranski napad so ostro obsodili in vse strani pozvali k zadržanosti. Slovenija si bo po Golobovih besedah skupaj s še nekaj drugimi državami še naprej prizadevala, da je treba nagovarjati vse partnerje v regiji, tudi Izrael in Palestince, trenutno pa predvsem Iran, naj se vzdržijo stopnjevanja napetosti.