'Nakup prenosnih računalnikov ni bil nesmotrn'

V poslanski skupini SDS so prepričani, da je bil 6,5 milijona evrov vreden nakup 13.000 prenosnih računalnikov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo, nesmotrn in negospodaren. Zaradi tega nakupa so pretekli teden vložili interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh .

Nakup računalnikov je bil izveden na podlagi novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Golob, kot pravi, do zdaj še ni slišal, da bi bilo s tem nakupom kar koli narobe, zato zavrača očitke, da je šlo za nesmotrn nakup. "Če je bilo javno naročilo izpeljano v skladu z vsemi postopki, se mi to zdi res nenavadno," je dejal.

Golob je ob tem zagotovil, da se vsi kupljeni računalniki nahajajo v skladišču v Logatcu, in zavrnil namigovanja, da naj bi jih bilo tam manj. Od kupljenih 13.000 so jih do zdaj sicer razdelili 39. Mehanizem za razdeljevanje računalnikov bi sicer moral zaživeti z letošnjim 1. januarjem, a se je zapletlo pri pripravi uredbe, ki podrobneje določa njegovo delovanje. Pri pripravi uredbe naj bi poleg ministrstva za digitalno preobrazbo sodelovalo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Računalniki so bili po zagotovilih ministrstva za digitalno preobrazbo kupljeni tudi za opremljanje vrtcev in osnovnih šol. A kot so ob vložitvi interpelacije zatrdili v SDS, na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje o tem niso vedeli nič.

"Moje sporočilo vsem ministrstvom, ki so v preteklosti izražali želje, da potrebujejo računalnike, je danes samo eno: čim prej, govorimo o stvari dnevov ali tednov, moramo priti do kriterijev in te računalnike moramo razdeliti," je poudaril Golob. Pričakuje, da bo do dogovora med ministrstvi prišlo ta ali pa prihodnji teden.

Stojmenova Duh je pretekli teden pojasnjevala, da so se z ministrstvom za delo dogovorili, da se pripravi spremembe zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katerimi bo kupljene računalnike dobila ožja skupina upravičencev, in sicer tisti, ki jih najbolj potrebujejo.