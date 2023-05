Golob napovedal dvig minimalne zajamčene pokojnine in 'božičnico' za upokojence

Vse vdovske pokojnine se bodo ob tem (drugi ukrep) tako najkasneje s 1. januarjem uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino. Tako bodo tudi vse vdove in vdovci prejemali najmanj 700 evrov. Ukrep bo po besedah Goloba zajel okoli 10.000 posameznic in posameznikov.

Je pa pričakoval višji odstotek predčasne uskladitve pokojnin. Kot je pojasnil, so predlagali uskladitev v višini najmanj 3,5 odstotka, kot je že februarja vladi predlagal tudi svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Vendar je, kot je dejal Sušnik, vlada dala prednost vdovskim pokojninam in invalidom ter sredstva razdelila na različne nivoje. Napovedana višina, torej 1,8 odstotka, po njegovih navedbah ne bo zadovoljila upokojencev, "saj je inflacija previsoka".

Opomnil je na lansko visoko letno inflacijo in na to, da se tudi letos stvari močno dražijo. "Upam, da bo razum prevladal, da bo ta socialni paket toliko ovrednoten in za tiste, ki so res pomoči potrebni," je dejal in spomnil, da so v času pretekle vlade tisti z nizkimi pokojninami paket pomoči dobili trikrat.

Obenem Sušnik meni tudi, da je november za usklajevanje pokojnin zelo pozen, da bi do tega lahko prišlo takoj po dopustih, kar da je ministrom tudi povedal. "Vendar zgleda, da jim finance ne dopuščajo," je dodal. "Če bo gospodarska rast nekoliko boljša, se bo morda lahko premaknilo še kakšno stvar," je še dejal.

Beseda tudi o pokojninski reformi

Tokratni Dnevi medgeneracijskega sožitja se osredotočajo na aktualne družbene izzive, ki zadevajo mlade in starejše. Na dvodnevnem dogodku bodo med drugim govorili o ohranjanju vitalnosti in aktivnem staranju ter pokojninski in zdravstveni reformi, so sporočili iz Zdus.