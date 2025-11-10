Svetli način
Slovenija

Golob napovedal možnost predaje nezakonitega orožja brez pravnih posledic

Ljubljana, 10. 11. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 5 minutami

Avtor
M.P. , STA
Predsednik vlade Robert Golob je na seji Državnega zbora poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja. "Vsem, ki posedujejo nezakonito orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona orožje izročijo Policiji brez pravnih posledic," je dejal premier ter dodal, da bodo po preteku tega obdobja od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja "deluje učinkovito in predvsem hitro".

Na seji državnega zbora, na kateri na zahtevo koalicije in opozicije razpravljajo o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji, je predsednik vlade Robert Golob spregovoril o predlogih, ki jih je minuli teden potrdila vlada za zagotovitev večje varnosti na varnostno tveganih območjih.

V svojem nagovoru se je osredotočil na tri področja - kako povečati varnost vseh državljanov, kako imeti bolj učinkovito kaznovalno politiko do prekrškarjev, bolj učinkovit pregon kriminalnih dejanj in na kak način zagotoviti, da se bodo določeni vzorci prenehali izvajati, ter občutkom nedotakljivosti "v katerem živi sicer majhna, pa vendar zelo vidna skupnost na območju jugovzhodne Slovenije in katera je prepričana, da se jim zaradi socialne pomoči ne more zgoditi nič in jim je dovoljeno vse".

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Kot je dejal, so spremembe nujne, dopušča pa možnost, da v parlamentarnem postopku poslanci najdejo še boljše rešitve.

"Prva tema, povezana z varnostjo, je povezana s tem, da se čim hitreje lahko zaseže orožje," je v državnem zboru dejal Golob ter poudaril, da tu ne gre za represivne ukrepe, temveč za preventivo: "Da se orožju ne dovoli uporabe in razkazovanja ter da lahko Policija, če pride do verjetnosti, da bi lahko z orožjem ogrožali življenje ali zdravje drugih ljudi, ukrepa učinkovito in hitro, tudi brez sodne odredbe."

Dodal je, da ne gre za pregon posedovanja orožja ter da zgolj zaradi posedovanja vstop v stanovanje tudi ne bo mogoč. "Bo pa vstop mogoč takrat, ko se bo ocenilo, da obstaja ogroženost zdravja ali življenja. V takem primeru se lahko takšno orožje zaseže - ne gre za hišno preiskavo, temveč za zaseg orožja," je dodal.

Premier je izpostavil, da so posledice dogodkov, v katere je vpleteno strelno orožje, velikokrat tragične ter poleg dogodkov čez lužo navedel tudi primere iz naše sosedščine - Srbijo in Avstrijo.

Ob tem je zato napovedal, da bodo v najkrajšem možnem času na vladi potrdili zakon, "na podlagi katerega bo šel množičen poziv za predajo ilegalnega orožja". "Vsem, ki doma posedujejo ilegalno orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona, to orožje Policiji izročijo brez pravnih posledic, da se tega orožja znebijo," je dejal in dodal, da bodo po preteku določenega obdobja, od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in hitro.

Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja na morebitno ustavno spornost

V Pravni mreži za varstvo demokracije opozarjajo, da ukrepi iz Šutarjevega zakona predstavljajo resen poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, zaradi česar jih ne bi smeli sprejemati brez resne razprave. Pri več ukrepih se tudi odpira vprašanje njihove skladnosti z ustavo. Poslance pozivajo, da predloga zakona v takšni obliki ne sprejmejo.

Predlog po mnenju pravne mreže vzbuja resne pomisleke že zaradi hitrosti in tajnosti njegove priprave. Prav tako posega na več različnih pravnih področij, glede na obseg in težo predlaganih sprememb pa bi bilo nujno treba izvesti razpravo z relevantnimi deležniki, strokovno javnostjo in civilno družbo, so prepričani. Z vidika načela pravne države je tudi nedopustno, da se tako obširni in resni represivni ukrepi sprejemajo in uvajajo ad hoc in kot "poskus" brez resnega premisleka. To velja še toliko bolj, ker številni ukrepi resno posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine ter jih zmanjšujejo, so dodali.

Predlog zakona med drugim širi nabor možnosti, kdaj lahko Policija brez odredbe sodišča vstopi v tuje stanovanje. V pravni mreži ob tem opozarjajo, da je stanovanje in z njim povezano varstvo posameznikove zasebnost ena najbolj varovanih ustavnopravnih dobrin, posegi izvršilne veje oblasti brez predhodnega sodnega nadzora pa morajo biti zato posebej omejeni.

Preberi še Župani pozdravili ukrepe, Romi svarijo pred neustavnostjo

Od ukrepov, ki širijo naloge in pooblastila Policije, je z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin po njihovem mnenju posebej problematičen tudi ukrep, ki uvaja možnost uporabe tehničnih sredstev na varnostno tveganih območjih. Ocenjujejo, da je določba o tem pomensko preširoka in preveč nedoločna.

Poleg ukrepov, ki širijo naloge in pooblastila Policije, so po navedbah pravne mreže še zlasti problematični ukrepi na področju pravosodja oziroma kaznovalnega prava, saj bistveno posegajo tako v materialno kot tudi v procesno kazensko zakonodajo. Še posebej pa so problematični ukrepi, ki predvidevajo odstop od določb kazenskega zakonika. Določbe so po njihovem mnenju sporne tako z vidika pravne varnosti in predvidljivosti ter načela zakonitosti v kazenskem pravu kot tudi z vidika načela enakosti.

V zvezi z začasno spremembo lažjih oblik tatvine in poškodovanja ali uničenja tuje stvari v prekrške pa izpostavljajo nesorazmerne zneske glob glede ne znesek odtujene ali poškodovane stvari.

V pravni mreži opozarjajo, da morajo vsi ukrepi, ki lahko predstavljajo resen poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, prestati tudi t. i. strogi test sorazmernosti, po katerem je treba presoditi, ali je konkretna zakonska ureditev primerna, nujna in sorazmerna v ožjem smislu. Ob preučitvi predloga zakona pa ugotavljajo, da je bila ta presoja pri posameznih predlaganih ukrepih pomanjkljiva oziroma je sploh ni bilo, pri čemer številni ukrepi najverjetneje ne bi prestali presoje njihove ustavnosti, so še zapisali.

KOMENTARJI (58)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
baldahin
10. 11. 2025 15.49
Saj se točno ve kako se streže v taki situaciji; konjenico, oklepnike, pešadijo s psi okoli šotorov, na sred se razgrne šotorsko krilo in dokler kup ne doseže višino enega metra- ni sociale, ni doklad, ni elektrike, ni vode. Potem se to operacija čez en teden ponovi. In tako naprej, dokler ne preide v navado. Kje je problem?
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
10. 11. 2025 15.49
Govoriti v istem stavku o c. in pravnih posledicah je farsa.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
10. 11. 2025 15.49
Če so jih nelegalno dobili in kupili, se bodo pa sedaj v strahu razkrili in jih šenkali? Ta je pa še bolj lovska kot bojlerji pa štempljanje skup...
ODGOVORI
0 0
lepdanvsakdan
10. 11. 2025 15.46
+6
A plešete? nekam zamorjen obraz
ODGOVORI
7 1
proofreader
10. 11. 2025 15.43
+10
Vonta je delala z njimi in verjetno dobro pozna, kje imajo skrito orožje.
ODGOVORI
11 1
proofreader
10. 11. 2025 15.42
+7
Zakaj bi dali Robiju gratis če to lahko dobro prodajo?
ODGOVORI
9 2
Podlesničar
10. 11. 2025 15.41
+6
Za posedovanje ilegalnega orožja bi moralo bit 3 leta zapora, brez pardona, nobene položnice, direkt na Dob.
ODGOVORI
7 1
Jernej Sekirnik
10. 11. 2025 15.48
+2
v delovni zapor, Dob je hotel 3*
ODGOVORI
2 0
Artechh
10. 11. 2025 15.40
+11
Vse lepo in prav. Ampak to bi spet kaki Slovenci ki imajo stare stvari doma nosili. Tisti zaščiteni nebi 0 dali.
ODGOVORI
11 0
Anion6anion
10. 11. 2025 15.39
-2
Zdaj bodo imeli na Trstenjakovi priložnost da se razorožijo.
ODGOVORI
6 8
Voly
10. 11. 2025 15.39
-13
Kakšen naval iz Trstenjakove kleti! Zdaj pa minuse, da vas preštejemo!
ODGOVORI
4 17
Aviacija Remigracija
10. 11. 2025 15.45
+12
narod vas ima dovolj. spokajte
ODGOVORI
12 0
Delavec_Slo
10. 11. 2025 15.38
+7
Aja, ta pa se malo že igra!
ODGOVORI
8 1
Anion6anion
10. 11. 2025 15.38
-3
Končno ena pametna iz njegovih ust. Upam da ne bo spet samo obljuba
ODGOVORI
3 6
GAYPROPAGANDA
10. 11. 2025 15.37
-1
To možnost so imeli tudi v Srbiji po strelskem napadu na šoli in je ogromno ljudi to tudi naredilo!
ODGOVORI
6 7
wsharky
10. 11. 2025 15.36
+7
naš Robi pa je res naiven
ODGOVORI
9 2
Stojadina-sportiva
10. 11. 2025 15.35
+9
Kaj če bi še mandate predali...oh kje se imamo preveč fajn ane.
ODGOVORI
11 2
patogen
10. 11. 2025 15.32
+15
Tudi če ne bo prostovoljne predaje, ne bo pravnih posledic. Položnica bo raztrgana.
ODGOVORI
19 4
kr nekdo
10. 11. 2025 15.38
+7
ma kdo jo bo pa napisal? sej vidiš. da rabijo en teden, da se naredi hišna preskava
ODGOVORI
7 0
Jernej Sekirnik
10. 11. 2025 15.31
+16
hahaha , že vidim celo kolono občanov z AK-47, pištolami, bombami,...itd. kako stojijo v vrsti, da bodo lahko predali. Čakaj, a je 1. april? A to resno?
ODGOVORI
19 3
bb5a
10. 11. 2025 15.30
+19
Naj rajš poda svoj odstop in se prepusti kriminalistom, da ga končno spravijo kamor spada - v zapor!
ODGOVORI
23 4
Delavec_Slo
10. 11. 2025 15.39
+5
Problem je, da nima zapor uporabnega dovoljenja!
ODGOVORI
5 0
JOSEPH HAYDN
10. 11. 2025 15.26
+22
Kako je to mogoče, da lahko predaš ILEGALNO orožja in nisi kaznovan. Pa kakšna banana država je to, da PV prosjači nekoga, naj pred orožje in predsednica, naj ne strelja več.
ODGOVORI
25 3
Podlesničar
10. 11. 2025 15.31
-3
Kje ti živiš, to je normalna praksa... 🤦‍♂️
ODGOVORI
3 6
Anion6anion
10. 11. 2025 15.39
+0
V mnogih državah je to običajna praksa
ODGOVORI
2 2
ACC0
10. 11. 2025 15.25
+17
dosti je bilo bombončkov. Sedaj je čas za palico.
ODGOVORI
20 3
