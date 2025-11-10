Golob napovedal možnost predaje nezakonitega orožja brez pravnih posledic

Predsednik vlade Robert Golob je na seji Državnega zbora poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja. "Vsem, ki posedujejo nezakonito orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona orožje izročijo Policiji brez pravnih posledic," je dejal premier ter dodal, da bodo po preteku tega obdobja od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja "deluje učinkovito in predvsem hitro".

Na seji državnega zbora, na kateri na zahtevo koalicije in opozicije razpravljajo o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji, je predsednik vlade Robert Golob spregovoril o predlogih, ki jih je minuli teden potrdila vlada za zagotovitev večje varnosti na varnostno tveganih območjih. V svojem nagovoru se je osredotočil na tri področja - kako povečati varnost vseh državljanov, kako imeti bolj učinkovito kaznovalno politiko do prekrškarjev, bolj učinkovit pregon kriminalnih dejanj in na kak način zagotoviti, da se bodo določeni vzorci prenehali izvajati, ter občutkom nedotakljivosti "v katerem živi sicer majhna, pa vendar zelo vidna skupnost na območju jugovzhodne Slovenije in katera je prepričana, da se jim zaradi socialne pomoči ne more zgoditi nič in jim je dovoljeno vse".

Robert Golob FOTO: Bobo icon-expand

Kot je dejal, so spremembe nujne, dopušča pa možnost, da v parlamentarnem postopku poslanci najdejo še boljše rešitve. "Prva tema, povezana z varnostjo, je povezana s tem, da se čim hitreje lahko zaseže orožje," je v državnem zboru dejal Golob ter poudaril, da tu ne gre za represivne ukrepe, temveč za preventivo: "Da se orožju ne dovoli uporabe in razkazovanja ter da lahko Policija, če pride do verjetnosti, da bi lahko z orožjem ogrožali življenje ali zdravje drugih ljudi, ukrepa učinkovito in hitro, tudi brez sodne odredbe." Dodal je, da ne gre za pregon posedovanja orožja ter da zgolj zaradi posedovanja vstop v stanovanje tudi ne bo mogoč. "Bo pa vstop mogoč takrat, ko se bo ocenilo, da obstaja ogroženost zdravja ali življenja. V takem primeru se lahko takšno orožje zaseže - ne gre za hišno preiskavo, temveč za zaseg orožja," je dodal. Premier je izpostavil, da so posledice dogodkov, v katere je vpleteno strelno orožje, velikokrat tragične ter poleg dogodkov čez lužo navedel tudi primere iz naše sosedščine - Srbijo in Avstrijo. Ob tem je zato napovedal, da bodo v najkrajšem možnem času na vladi potrdili zakon, "na podlagi katerega bo šel množičen poziv za predajo ilegalnega orožja". "Vsem, ki doma posedujejo ilegalno orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona, to orožje Policiji izročijo brez pravnih posledic, da se tega orožja znebijo," je dejal in dodal, da bodo po preteku določenega obdobja, od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in hitro.

Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja na morebitno ustavno spornost

V Pravni mreži za varstvo demokracije opozarjajo, da ukrepi iz Šutarjevega zakona predstavljajo resen poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, zaradi česar jih ne bi smeli sprejemati brez resne razprave. Pri več ukrepih se tudi odpira vprašanje njihove skladnosti z ustavo. Poslance pozivajo, da predloga zakona v takšni obliki ne sprejmejo. Predlog po mnenju pravne mreže vzbuja resne pomisleke že zaradi hitrosti in tajnosti njegove priprave. Prav tako posega na več različnih pravnih področij, glede na obseg in težo predlaganih sprememb pa bi bilo nujno treba izvesti razpravo z relevantnimi deležniki, strokovno javnostjo in civilno družbo, so prepričani. Z vidika načela pravne države je tudi nedopustno, da se tako obširni in resni represivni ukrepi sprejemajo in uvajajo ad hoc in kot "poskus" brez resnega premisleka. To velja še toliko bolj, ker številni ukrepi resno posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine ter jih zmanjšujejo, so dodali. Predlog zakona med drugim širi nabor možnosti, kdaj lahko Policija brez odredbe sodišča vstopi v tuje stanovanje. V pravni mreži ob tem opozarjajo, da je stanovanje in z njim povezano varstvo posameznikove zasebnost ena najbolj varovanih ustavnopravnih dobrin, posegi izvršilne veje oblasti brez predhodnega sodnega nadzora pa morajo biti zato posebej omejeni.